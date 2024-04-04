Більш ніж половина українців не вірить у повне повернення територій, — соцопитування (інфографіка)
Згідно з даними дослідження громадської думки групи "Рейтинг", люди віком 18-35 років налаштовані більш песимістично, ніж старше покоління. Лише 50% молодих людей впевнені в тому, що Сили оборони зможуть здолати ворога.
88% українців упевнені в перемозі у війні з Росією, проте тільки 45% опитаних вважають, що Україна зможе повернути всі втрачені території. Дані опитування публікує соціологічна група "Рейтинг".
Порівняно з попередніми дослідженнями, які проводилися в лютому 2024 року, спостерігається зниження впевненості в перемозі країни, зазначають соціологи.
Примітно, що люди віком 18-35 років налаштовані більш песимістично, ніж старше покоління. У перемогу України вірять 87% молодих людей, при цьому впевнені в ній лише 50%. Водночас 86% громадян віком 36-50 років вірять у перемогу, з них 56% впевнені в цьому. В осіб віком 51+ ще більш оптимістичний настрій — 91% опитаних вірять у перемогу. З них упевнені в ній — 65%
Коли респондентам поставили запитання про те, якими будуть кордони України після завершення воєнного конфлікту, тільки 45% заявили, що Україна збереже всі території, які належали їй у 1991 році.
Згідно з результатами опитування, думки українців про повернення територій розподілено так:
- 45% вважають, що Україна збереже всі свої території на момент здобуття незалежності в 1991 році;
- 7% вірять, що Україна поверне тільки Донбас, але не Крим;
- 7% впевнені, що Крим повернеться до України, але без "ДНР" і "ЛНР";
- 16% вважають, що Україна поверне тільки ті території, які були під її контролем до початку військових дій (до 24 лютого 2022 року);
- Ще 16% вважають, що Україна втратить деякі нові території;
- 1% вважають, що країна буде повністю окупована Росією.
На думку респондентів, закінчення війни настане:
- протягом року — 26%;
- протягом 1-2 років — 37%;
- протягом 3-4 років — 14%;
- протягом 5 років і більше — 8%;
- ніколи — 3%.
Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту. Дослідження охопило всю територію України, за винятком окупованих територій Криму та Донбасу. В опитуванні взяли участь 2000 респондентів у період з 17 по 21 лютого 2024 року. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2% за довірчої ймовірності 0,95.
Нагадаємо, 13 березня публікувалися дані опитування групи "Рейтинг", згідно з якими 41% українців припускають, що можуть стати ветеранами в майбутньому, а 53% дотримуються протилежної думки.
Також нагадаємо, що лише 10% європейців вірять у перемогу України. Згідно з оприлюдненим 21 лютого опитуванням YouGov, у всіх європейських країнах найпоширенішою думкою, яку поділяють майже 37% респондентів, є те, що війна закінчиться "компромісним врегулюванням".