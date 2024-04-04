Більш ніж половина українців не вірить у повне повернення територій, — соцопитування (інфографіка)

Згідно з даними дослідження громадської думки групи "Рейтинг", люди віком 18-35 років налаштовані більш песимістично, ніж старше покоління. Лише 50% молодих людей впевнені в тому, що Сили оборони зможуть здолати ворога.

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88% українців упевнені в перемозі у війні з Росією, проте тільки 45% опитаних вважають, що Україна зможе повернути всі втрачені території. Дані опитування публікує соціологічна група "Рейтинг".

Порівняно з попередніми дослідженнями, які проводилися в лютому 2024 року, спостерігається зниження впевненості в перемозі країни, зазначають соціологи.

Фото: соціологічна група "Рейтинг" Фото: соціологічна група "Рейтинг"

Примітно, що люди віком 18-35 років налаштовані більш песимістично, ніж старше покоління. У перемогу України вірять 87% молодих людей, при цьому впевнені в ній лише 50%. Водночас 86% громадян віком 36-50 років вірять у перемогу, з них 56% впевнені в цьому. В осіб віком 51+ ще більш оптимістичний настрій — 91% опитаних вірять у перемогу. З них упевнені в ній — 65%

Фото: соціологічна група "Рейтинг"

Коли респондентам поставили запитання про те, якими будуть кордони України після завершення воєнного конфлікту, тільки 45% заявили, що Україна збереже всі території, які належали їй у 1991 році.

Фото: соціологічна група "Рейтинг"

Згідно з результатами опитування, думки українців про повернення територій розподілено так:

45% вважають, що Україна збереже всі свої території на момент здобуття незалежності в 1991 році;

7% вірять, що Україна поверне тільки Донбас, але не Крим;

7% впевнені, що Крим повернеться до України, але без "ДНР" і "ЛНР";

16% вважають, що Україна поверне тільки ті території, які були під її контролем до початку військових дій (до 24 лютого 2022 року);

Ще 16% вважають, що Україна втратить деякі нові території;

1% вважають, що країна буде повністю окупована Росією.

Фото: соціологічна група "Рейтинг"

На думку респондентів, закінчення війни настане:

протягом року — 26%;

протягом 1-2 років — 37%;

протягом 3-4 років — 14%;

протягом 5 років і більше — 8%;

ніколи — 3%.

Фото: соціологічна група "Рейтинг"

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту. Дослідження охопило всю територію України, за винятком окупованих територій Криму та Донбасу. В опитуванні взяли участь 2000 респондентів у період з 17 по 21 лютого 2024 року. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2% за довірчої ймовірності 0,95.

Нагадаємо, 13 березня публікувалися дані опитування групи "Рейтинг", згідно з якими 41% українців припускають, що можуть стати ветеранами в майбутньому, а 53% дотримуються протилежної думки.

Також нагадаємо, що лише 10% європейців вірять у перемогу України. Згідно з оприлюдненим 21 лютого опитуванням YouGov, у всіх європейських країнах найпоширенішою думкою, яку поділяють майже 37% респондентів, є те, що війна закінчиться "компромісним врегулюванням".