Майже кожен другий українець допускає, що може стати ветераном, — опитування

Згідно з даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", 70% українців мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті з 24 лютого 2022 року.

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41% українців припускають, що можуть стати ветеранами у майбутньому, 53% – протилежної думки. Про це свідчать результати опитування "Образ ветеранів в українському суспільстві", яке проводила соціологічна група "Рейтинг" спільно з Українським ветеранським фондом протягом 2-5 березня.

Про можливість стати ветеранами найчастіше говорили мешканці західних регіонів, наймолодші респонденти, чоловіки, та ті, хто мають родичів і близьких, котрі воювали з 2014 року і воюють зараз.

41% українців припускають, що можуть стати ветераном у майбутньому Фото: соціологічна група "Рейтинг"

Крім того, згідно з даними опитування, 70% українців мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті з 24 лютого 2022 року. Також 55% опитаних вказали, що серед їхніх близьких та рідних є учасники воєнних дій на території України з 2014 по 2021 рік.

70% українців мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті з 24 лютого 2022 року Фото: соціологічна група "Рейтинг"

Результати опитування групи "Рейтинг" також показали, що абсолютна більшість опитаних українців (96%) довіряють ветеранам АТО та військовим, які зараз захищають Україну від Росії, а рівень поваги до них з боку суспільства залишається високим – на рівні 76%.

Опитування проводилося з 2 по 5 березня у всіх областях України, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де був відсутній український мобільний зв'язок. Було опитано 1000 респондентів. Вибірка репрезентативна за віком (старше 18 років), статтю та типом поселення. Метод опитування — телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 3,1%.

Нагадаємо, 65% українців вірять, що війна завершиться поверненням під контроль України всіх територій, включно з Донбасом і Кримом. Результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке проводилось з 5 по 10 лютого продемонстрували, що у повернення українських територій почало вірити менше українців, адже ще у травні 2022 року таких оптимістів було 71%.

10% європейців вірять в перемогу України. Згідно з оприлюдненим 21 лютого опитуванням YouGov, у всіх європейських країнах найбільш поширеною думкою, яку поділяють майже 37% респондентів, є те, що війна закінчиться "компромісним врегулюванням".