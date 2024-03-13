Почти каждый второй украинец допускает, что может стать ветераном, — опрос

Согласно данным опроса социологической группы "Рейтинг", 70% украинцев имеют среди близких тех, кто воевал или воюет на фронте с 24 февраля 2022 года.

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41% украинцев предполагают, что могут стать ветеранами в будущем, 53% — противоположного мнения. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Образ ветеранов в украинском обществе", который проводила социологическая группа "Рейтинг" совместно с Украинским ветеранским фондом в течение 2-5 марта.

О возможности стать ветеранами чаще всего говорили жители западных регионов, молодые респонденты, мужчины, и те, кто имеет родственников и близких, которые воевали с 2014 года и воюют сейчас.

41% украинцев предполагают, что могут стать ветераном в будущем Фото: социологическая группа "Рейтинг"

Кроме того, согласно данным опроса, 70% украинцев имеют среди близких тех, кто воевал или воюет на фронте с 24 февраля 2022 года. Также 55% опрошенных указали, что среди их близких и родных есть участники военных действий на территории Украины с 2014 по 2021 год.

70% украинцев имеют среди близких тех, кто воевал или воюет на фронте с 24 февраля 2022 года Фото: социологическая группа "Рейтинг"

Результаты опроса группы "Рейтинг" также показали, что абсолютное большинство опрошенных украинцев (96%) доверяют ветеранам АТО и военным, которые сейчас защищают Украину от России, а уровень уважения к ним со стороны общества остается высоким — на уровне 76%.

Опрос проводился со 2 по 5 марта во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где отсутствовала украинская мобильная связь. Было опрошено 1000 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту (старше 18 лет), полу и типу поселения. Метод опроса — телефонные интервью с использованием компьютера. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, 65% украинцев верят, что война завершится возвращением под контроль Украины всех территорий, включая Донбасс и Крым. Результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), который проводился с 5 по 10 февраля продемонстрировали, что в возвращение украинских территорий начало верить меньше украинцев, ведь еще в мае 2022 года таких оптимистов было 71%.

10% европейцев верят в победу Украины. Согласно обнародованному 21 февраля опросу YouGov, во всех европейских странах наиболее распространенным мнением, которое разделяют почти 37% респондентов, является то, что война закончится "компромиссным урегулированием".