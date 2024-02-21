Лишь 10% европейцев верят в победу Украины в войне, — опрос

Во всех европейских странах наиболее распространенным мнением, которое разделяют около 37% респондентов, является то, что война закончится "компромиссным урегулированием".

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Поддержка Украины среди граждан европейских стран остается значительной, но почти через два года после полномасштабного вторжения РФ в Украину лишь 10% европейцев верят, что Украина может победить Россию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения YouGov по заказу Европейского совета по международным отношениям (ECFR), пишет британское издание The Guardian.

Опрос проводили в январе в 12 странах-членах Евросоюза, включая Францию, Германию, Венгрию, Италию, Нидерланды, Польшу, Испанию и Швецию. Такие пессимистические настроения относительно исхода войны обусловлены остановкой контрнаступления Украины, растущими опасения относительно изменения политики США и перспективой второго президентского срока Дональда Трампа.

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Верят ли россияне в победу над Украиной и поддерживают ли войну: результаты опроса

Согласно опросу, только один из 10 опрошенных европейцев верил, что Украина победит на поле боя, в то время как вдвое больше (20%) склонялись к победе России. Даже в самых "оптимистичных" странах — Польше, Швеции и Португалии — менее одного из пяти респондентов (17%) верили, что Украина сможет победить.

Мнение европейцев относительно сценариев окончания войны в Украине

Наиболее распространенным мнением во всех странах (его поддерживают в среднем 37% опрошенных) было то, что война закончится "компромиссным урегулированием".

Опрошенные в Швеции (50%), Португалии (48%) и Польше (47%) были более склонны считать, что Европа должна помочь Украине дать отпор, тогда как в Венгрии (64%), Греции (59%), Италии (52%) и Австрии (49%) респонденты предпочитали давление на Киев, чтобы он согласился на урегулирование. Во Франции, Германии, Нидерландах и Испании мнения разделились более равномерно.

Кроме того, опрос продемонстрировал, многие европейцы все чаще считают, что война России против Украины непосредственно касается их самих. 33% заявили, что она имеет большее влияние на их страну — и на Европу (29%) — чем война на Ближнем Востоке (по сравнению с 5%, которые сказали обратное).

Напомним, почти 40% немцев считают, что Германия слишком много предоставляет Украине военной помощи. Об этом свидетельствует соцопрос, проведенным институтом исследования общественного мнения YouGov, которые были обнародованы 9 февраля. В то же время 26% респондентов называют правильным нынешний уровень поддержки, а 18% говорят о необходимости поставлять больше вооружения Киеву.

Опрос Киевского международного института социологии показал, что в Украине увеличивается количество граждан, готовых на территориальные уступки для достижения мира. С начала мая 2023 года заметно вырос интерес к территориальным уступкам: с 10% в мае до 14% в октябре и далее до 19% в декабре.