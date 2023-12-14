Территориальные уступки ради мира: в Украине увеличилось число "пессимистов", — опрос

По данным Киевского международного института социологии, большинство граждан, которые высказались за территориальные уступки, все же верят в победу Украины при должной поддержке Запада.

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Увеличивается число украинцев, готовых на территориальные уступки для достижения мира. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 29 ноября по 9 декабря.

За последние полгода эта цифра выросла на 9 процентных пунктов. Социологи подчеркивают стабильность ситуации с мая 2022 года по май 2023 года, когда около 8-10% респондентов были готовы к уступкам, при этом 82-87% высказывались против них.

С начала мая 2023 года заметно возрос интерес к территориальным уступкам: с 10% в мае до 14% в октябре и далее до 19% в декабре.

Одновременно уменьшается число противников территориальных уступок: с 84% в мае до 80% в октябре и 74% в декабре.

Социологи отмечают изменения в различных регионах страны: если с мая по октябрь прирост готовых к уступкам был в основном на юге и востоке, то с октября по декабрь – в западной и центральной частях. Например, на западе доля поддержки уступок выросла с 9% до 20%, а в центре – с 10% до 15%.

Хотя на юге и востоке изменения менее выражены, социологи обращают внимание на негативную динамику.

Несмотря на рост готовности к уступкам, во всех регионах значительное большинство респондентов (от 68% до 79%) остается против территориальных уступок России.

"Респонденты, которые поддерживают территориальные уступки, действительно более пессимистичны в своих взглядах — среди них 22% считают, что Россия слишком сильна и даже надлежащая помощь Запада не поможет. Впрочем, большинство (71%) тех, кто готов к территориальным уступкам, верят, что при должной поддержке Запада Украина сможет достичь успехов", — сказано в публикации КМИС.

С 29 ноября по 9 декабря 2023 года КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения. Он был осуществлен по телефону с использованием компьютера и случайной выборки мобильных номеров. Опрошен 1031 участник из всех областей Украины, за исключением АР Крым. Респондентами были взрослые граждане Украины, проживавшие на территории страны на момент опроса, в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля 2022 года.

Напомним, согласно предыдущему опросу КМИС, украинцы считают, что и в дальнейшем стоит бороться даже без должной поддержки союзников из Европы и Северной Америки. Сценарий прекращения боевых действий при серьезных гарантиях безопасности от Запада поддержали 32% респондентов.