Около 40% немцев считают, что ФРГ слишком много помогает Украине, — опрос

Вместе с тем 26% респондентов называют правильным нынешний уровень поддержки, а 18% говорят о необходимости поставлять больше вооружения Киеву.

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Почти 40% немцев считают, что Германия слишком много предоставляет Украине военной помощи. Об этом свидетельствует соцопрос, проведенным институтом исследования общественного мнения YouGov.

По его результатам 39% граждан Германии считают, что объем немецкой поддержки Украины слишком велик. В то же время, 26% респондентов называют правильным нынешний уровень поддержки, а 18% говорят о необходимости поставлять больше вооружения Киеву.

17% участников исследования не смогли дать ответ на этот вопрос.

Важно

Верят ли россияне в победу над Украиной и поддерживают ли войну: результаты опроса

Отмечается, что самый сильный скептицизм по вопросу поставок вооружения Киеву испытывают сторонники партии "Альтернатива для Германии". Из них 68% респондентов считают, что Берлин должен сократить военную помощь Киеву.

Увеличение расходов на военную поддержку Украины наиболее активно поддерживают сторонники "Зеленых": среди них 28% выступают за увеличение поставок вооружения и 22% — за сокращение.

Опрос проводился в Германии Институтом исследования общественного мнения YouGov со 2 по 6 февраля. В нем приняли участие 2490 человек. Погрешность составляет 2,7 процентных пункта.

После США Германия остается вторым по величине поставщиком оружия в Украину после начала российского вторжения.

Напомним, что по результатам телефонного соцопроса от одной из российских компаний граждане РФ просят прекратить войну. Они мечтают о мире и завершении "СВО".

Ранее сообщалось, что большинство граждан России убеждены, что они проживают в "большой" стране. В то же время, отношение к США, Европейскому союзу и Украине среди российских граждан остается негативным.