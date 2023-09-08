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Военный Фокус Российско-украинская война

Против вывода войск и членства Украины в НАТО: на что готовы россияне ради окончания войны (опрос)

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Фото: kremlin.ru | Россияне не готовы оказываться от оккупированных территорий

По данным социологов, около половины граждан РФ выступают за мирные переговоры с Украиной, однако только 20% готовы к "уступкам".

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Большинство граждан Российской Федерации не хотят отказываться от оккупированных территорий Украины. Об этом говорят результаты социологического исследования российской организации "Левада-центра" за август.

Как отмечают социологи, сторонников мирных переговоров в РФ больше, чем тех, кто хочет продолжение войны. За дипломатическое урегулирование конфликта выступают 50% опрошенных граждан, в то время как 41% респондентов поддерживают военные действия.

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50% россиян выступают за мирные переговоры
Фото: levada.ru

Самой распространенной причиной поддержки завершения войны среди россиян оказалось большое количество потерь. На втором месте "усталость от войны".

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Причины, по которым россияне поддерживают окончание войны
Фото: levada.ru

При этом только 20% респондентов считает, что ради окончания войны Россия должна пойти на некоторые "уступки".

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Так, только 25% опрошенных россиян поддерживают вывод российских войск с Луганской и Донецкой областей Украины. От оккупации Запорожской и Херсонской областей готовы отказаться 32% респондентов. Вступление Украины в НАТО считают неприемлемым 75% опрошенных.

При этом 81% россиян поддерживают обмен военнопленными в качестве условия завершения войны, а 55% считают приемлемым немедленное прекращение огня.

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В РФ не хоятят вывода войск и вступления Украины в НАТО
Фото: levada.ru

Напомним, что после неудачного покушения Евгения Пригожина и его наемников из ЧВК "Вагнер" на Украину, количество российских граждан, поддерживающих инициативу мирных переговоров с Украиной, увеличилось.

Мы также сообщали, что по данным опроса Russian Field от 28 июня, 16% граждан Российской Федерации считают применение ядерного оружия против Украины приемлемым.