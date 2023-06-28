Ядерная угроза РФ: сколько процентов россиян поддерживают удар по Украине (опрос)

По данным социологов, пожилые россияне чаще выступали за применение ядерного оружия на территории соседней страны, чем молодые

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Социологический опрос компании Russian Field показал, что 16% граждан Российской Федерации считают применение ядерного оружия против Украины приемлемым. Об этом пишет российское издание RTVI 28 июня.

Как отмечают авторы публикации почти каждый пятый россиянин не против ядерного удара по Украине. Из них 5,5% считают, что это допустимо только в случае угрозы поражения в войне, а 10,5% – вне зависимости от условий.

При этом 74% граждан России уверены, что нанесения ядерного удара по Украине недопустимо. Еще 10,4% затруднились ответить, назвали свой вариант или отказались участвовать в опросе.

Каждый пятый россиянин поддерживает ядерный удар по Украине

По данным социологов, пожилые россияне реже выступали против применения ядерного оружия, чем молодые. Чаще всего сторонниками ядерного удара оказывались респонденты мужского пола и люди в возрасте 30-44 лет.

Также выяснилось, что за ядерный удар чаще выступают граждане РФ с низким и высоким доходом. В свою очередь респонденты со средним материальным состоянием реже поддерживают подобный шаг.

Напомним, что по данным независимой российской организации Левада-Центр от 15 мая, почти 29% граждан России считают, что применение ядерного оружия руководством страны по отношению к Украине возможно "при необходимости".

Мы также писали о том, что 15 июня президент России Владимир Путин допустил применение ядерного оружия. По его словам, это оправдано в случае угрозы существованию России, ее территориальной целостности и независимости.

Еще мы сообщали, что 23 июня сенаторы США представили резолюцию, в которой говорится, что если Россия применит ядерное оружие, пытаясь остановить контрнаступление ВСУ, то окажется в войне против НАТО.