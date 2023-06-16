"Теоретически возможно": Путин назвал условие применения ядерного оружия в Украине (видео)

По словам главы Кремля, Россия производит ЯО для того, чтобы "защитить себя в самом широком смысле".

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Президент России Владимир Путин допустил, что РФ может использовать ядерное оружие против Украины. Такое заявление глава Кремля сделал 15 июня в ходе Петербургского международного экономического форума.

По словам российского лидера, ядерное оружие будет применено в случая угрозы существования России.

"Использование ядерного оружия, безусловно, теоретически возможно. Для России это возможно в том случае, если создается угроза нашей территориальной целостности, независимости, суверенитету и существованию российского государства", — заявил Путин.

Глава Кремля также добавил, что Россия создает ядерное оружие для того, чтобы "обеспечить нашу безопасность в самом широком смысле этого слова".

Что еще сказал Путин

16 июня в своем спиче в ходе ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что поляки "спят и видят" захват западных украинских территорий.

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Также в ходе ПМЭФ Путин заявил об изменениях в глобальной геополитике и призвал усиливать экономику. По его словам, мир стал многополярным, намекнув, что США якобы потеряли свои позиции глобального игрока.

Кроме того, в ходе своего выступления Путин назвал украинского президента Владимира Зеленского "позором еврейского народа".

Напомним также, 15 июня российские СМИ сообщили, что на Петербургском форуме до приезда российского президента Владимира Путина отключат мобильный интернет — якобы для проведения "технических работ", но на самом деле для того, чтобы обезопасить площадку ПМЭФ от возможной атаки.