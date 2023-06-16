"Уродливая неоколониальная международная система": Путин заявил о конце лидерства США в мире (видео)

Президент Российской Федерации анонсировал конфигурации в глобальной геополитике и призвал усиливать экономику.

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Глава Кремля Владимир Путин считает, что мир стал многополярным, намекнув, что США якобы потеряли свои позиции глобального игрока. Такое мнение он высказал на Петербургском форуме.

Российский диктатор отметил то, что пришло время перемен. Он считает, что в мире не существует одной страны-лидера. Какие государства удерживают первенство, Путин не объявил.

"Уродливая неоколониальная международная система прекратила свое существование", — заявил глава Кремля.

Он обратил внимание на экономические аспекты. По его словам, изменения в мире носят необратимый, глубинный характер, для этого России нужна проактивная экономическая политика. Пути выхода из негативной экономической динамики, которая наблюдается во многих сферах, диктатор не назвал.

"Курс на открытость экономики – важный принцип для России, мы не свернули на путь самоизоляции", – высказался лидер россиян.

Президент Российской Федерации заявил, что за чертой бедности якобы вышли 1,7 миллиона россиян, улучшивших свое положение. При этом он уверяет, что бизнесмены РФ просят не пускать снова на российский рынок "блуждающие западные компании".

Напомним, 15 июня российские СМИ сообщили, что на Петербургском форуме до приезда российского президента Владимира Путина отключат мобильный интернет — якобы для проведения "технических работ", но на самом деле для того, чтобы обезопасить площадку ПМЭФ от возможной атаки. В пресс-службе Росконгресса, организатора форума, заявили, что возможны перебои с мобильным интернетом на территории ПМЭФ из-за проведения технических работ. Российские журналисты рассказали, что планируется локальное отключение интернета на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" во время проведения Петербургского международного экономического форума.