Президент Російської Федерації анонсував зміни у глобальній геополітиці та закликав посилювати економіку.

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Очільник Кремля Володимир Путін вважає, що світ став багатополярним, натякнувши, що США наче втратили свої позиції глобального гравця. Таку думку він висловив на Петербурзькому форумі.

Російський диктатор наголосив на тому, що настав час змін. Він вважає, у світі не існує однієї країни-лідера. Які держави утримують першість, Путін не оголосив.

"Потворна неоколоніальна міжнародна система припинила своє існування", – заявив очільник Кремля.

Він звернув увагу на економічні аспекти. З його слів, зміни у світі мають незворотний, глибинний характер, для цього Росії потрібна проактивна економічна політика. Шляхи виходу з негативної економічної динаміки, яка спостерігається у багатьох галузях, диктатор не назвав.

"Курс на відкритість економіки – важливий принцип для Росії, ми не звернули на шлях самоізоляції", – висловився лідер росіян.

Президент Російської Федерації заявив, що з межею бідності нібито вийшли 1,7 мільйона росіян, які покращили своє становище. При цьому він запевняє, що бізнесмени РФ просять не пускати знову на російський ринок "блукаючі західні компанії".

Нагадаємо, 15 червня російські ЗМІ повідомили, що на Петербурзькому форумі до приїзду російського президента Володимира Путіна відключать мобільний інтернет — нібито для проведення "технічних робіт", але насправді для того, щоб убезпечити майданчик ПМЕФ від можливої атаки. У пресслужбі Росконгресу, організатора форуму, заявили, що можливі перебої з мобільним інтернетом на території ПМЕФ через проведення технічних робіт. Російські журналісти розповіли, що планується локальне відключення інтернету лише на території конгресно-виставкового центру "Експофорум" під час проведення Петербурзького міжнародного економічного форуму.