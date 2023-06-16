"Щоб не атакували": на Петербурзькому форумі будуть глушити зв'язок, щоб уберегти Путіна

За даними журналістів, планується локальне відключення інтернету лише на території конгресно-виставкового центру "Експофорум" під час проведення ПМЕФ. Учасники та гості зможуть скористатися безпечною Wi-Fi мережею проекту.

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На Петербурзькому форумі до приїзду російського президента Володимира Путіна відключать мобільний інтернет — нібито для проведення "технічних робіт", але насправді для того, щоб убезпечити майданчик ПМЕФ від можливої атаки. Про це повідомляє російське видання ТАСС.

"У п'ятницю на Петербурзькому форумі виступить Путін — він все ж таки на нього приїде, хоч у цьому і були сумніви. Але щоб під час пленарної сесії традиційного путінського заходу майданчик форуму не атакували безпілотники, на ньому не працюватиме мобільний інтернет", — заявила журналістка Фаріда Рустамова.

За повідомленнями, планується локальне відключення інтернету лише на території конгресно-виставкового центру "Експофорум" під час проведення Петербурзького міжнародного економічного форуму.

У пресслужбі Росконгресу, організатора форуму, заявили, що можливі перебої з мобільним інтернетом на території ПМЕФ через технічні роботи, що проводяться. Проте радник президента РФ і відповідальний секретар оргкомітету з підготовки ПМЕФ Антон Кобяков повідомив, що учасники та гості форуму зможуть скористатися Wi-Fi мережею проекту SPIEF2023. Це надасть їм можливість підключитися до Інтернету та обмінюватися інформацією під час заходу.

Нагадаємо, що економічний форум президента РФ Володимира Путіна, який проходить щорічно у Санкт-Петербурзі, став магнітом для світових політиків та інвесторів до його вторгнення до України. Тепер же він продемонстрував ізоляцію Росії, що посилюється.

Крім того, на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) з'явилися стенди, присвячені захопленим українським областям. Представники окупованої Запорізької області пропонують гостям мелітопольську черешню, яку репрезентують як вирощену в РФ.