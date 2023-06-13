Росія в ізоляції: економічний форум показує слабкість Путіна, — Bloomberg

Журналісти зазначають, що навіть представники пострадянських держав, на підтримку яких розраховував Кремль, вирішили залишитися осторонь економічного форуму.

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Економічний форум президента РФ Володимира Путіна, який проходить щорічно у Санкт-Петербурзі, став магнітом для світових політиків та інвесторів до його вторгнення до України. Тепер же він продемонстрував ізоляцію Росії, що посилюється. Про це видання Bloomberg.

Організатори щосили намагалися залучити великих політичних діячів, проте навіть лідери пострадянських сусідів Росії воліли залишитися осторонь.

Оскільки європейські та американські бізнес-лідери майже відсутні, 26-й Петербурзький міжнародний економічний форум збирає здебільшого чиновників нижчого рівня з країн, які значною мірою зберігали нейтралітет щодо війни, у тому числі з Близького Сходу, Латинської Америки та Азії.

Чотирьохденний захід розпочнеться 14 червня і дає уявлення про те, як Росії доводиться перебудовувати свої економічні відносини під тиском безпрецедентних санкцій, запроваджених США та їх союзниками.

Як завжди, Путін виступить на пленарному засіданні форуму, повідомив журналістам його речник Дмитро Пєсков.

Згідно з програмою, найбільша міжнародна присутність буде з Близького Сходу. Міністр економіки Об'єднаних Арабських Еміратів Абдулла бін Тук Аль Маррі очолює групу офіційних осіб ОАЕ, які беруть участь у засіданні, присвяченому торговим відносинам з Росією.

Нагадаємо, що президент Киргизстану Садир Жапаров став єдиним іноземним керівником держави, який прибув до Москви 9 травня для участі у заходах із нагоди організації росіянами "Дня перемоги".

А також Президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед депутатами ПАРЄ, заявив, що за нинішніх умов дипломатичні відносини з Росією неможливі. За його словами, жодної дипломатії з країною, яка вбиває, захоплює та не поважає міжнародне право, бути не може.