Ізоляція Путіна: на 9 травня до Москви приїде єдиний іноземний лідер, – ЗМІ

Очільник держави із Середньої Азії, за словами журналістів, має намір відвідати урочистий захід з нагоди "Дня перемоги" та зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним.

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Президент Киргизстану Садир Жапаров буде єдиним іноземним керівником держави, який прибуде до Москви 9 травня для участі у заходах з нагоди організації росіянами "Дня перемоги". Про це пишуть "Ведомости".

За інформацією видання, запросив його до російської столиці наприкінці березня віцепрем'єр РФ Олексій Оверчук. Чиновник курує в уряді міжнародні відносини.

"Ми, звичайно, завжди пам'ятаємо, який внесок зробила Киргизія в цю перемогу та захист Москви, це для нас святе", – заявляв Оверчук, анонсуючи візит Жапарова.

Журналісти дізналися, що під час візиту Жапарова плануються його перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним. Подробиці представники видання не вказали.

Нагадаємо, 10 квітня у Курську слідом за Бєлгородом вирішили скасувати військові паради з нагоди "Дня перемоги". У пресслужбі уряду Курської області наголосили, що у Курську не підтримують ідею організації масових заходів з міркувань безпеки. Це пов'язано з позицією оперативного штабу регіону, котрий вирішив посилити антитерористичні заходи.

Також стало відомо, що 20 квітня окупанти остаточно вирішили скасувати військовий парад на 9 травня у Севастополі. Рішення ухвалили у нелегітимній адміністрації, було ухвалено Міноборони РФ. Натомість у Севастополі планують провести інші "святкові урочисті заходи". В окупованому місті проводитимуться "святкові урочисті заходи" та "паради пам'яті" біля будинків, де мешкають ветерани війни.

У Росії 18 квітня також скасували ходу, присвячену Другій світовій війні. Росіян надихнула відмова кількох регіонів брати участь в акції "Безсмертний полк" через "загрозу". Чиновники заявили, що у регіонах Російської Федерації відбудуться альтернативні заходи, а також запропонували росіянам розмістити фотографії своїх родичів-учасників Другої світової війни в соцмережах, на одязі, на транспортних засобах й на сайті руху.