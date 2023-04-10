У Курську слідом за Бєлгородом вирішили не проводити парад 9 травня

За словами керівника регіону Романа Старовойта, подібне рішення було ухвалено з міркувань безпеки. Раніше про відміну параду на 9 травня заявила влада сусідньої Бєлгородської області.

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У Курській області, що межує з Україною, не проводитимуть військовий парад на 9 травня. Про це повідомляє агентство РБК, цитуючи заяву губернатора регіону Романа Старовойта.

"У Курську з міркувань безпеки не проводитимуть парад на 9 травня. Це пов'язано з позицією оперштабу регіону, котрий минулого тижня вирішив посилити антитерористичні заходи", — заявив губернатор області Роман Старовойт.

Зазначимо, що про відміну військового параду також повідомила офіційна пресслужба уряду Курської області.

"У Курську не проводитимуть парад на 9 травня з міркувань безпеки", — зазначено в офіційній заяві.

Бєлгород боїться провокацій

Нагадаємо, що 6 квітня стало відомо, що військовий парад також скасували в Бєлгороді.

"Можу сказати вже зараз, що параду не буде, для того, щоб не провокувати противника. Щодо великої кількості скупчення техніки та військовослужбовців у центрі Бєлгорода, щодо салюту й ходи "безсмертного полку" — розглянемо ці питання так само, як і святкування 80-річчя Прохорівської битви на найближчому засіданні оперативного штабу", — підтвердив 6 квітня інформацію губернатор Бєлгорода В'ячеслав Гладков.

За його словами, всі це розуміють, оскільки в пріоритеті насамперед безпека мешканців Бєлгородської області.

"Ризикувати ніхто не буде, ухвалюватимемо рішення, виходячи з оперативної інформації", — підкреслив він.

Нагадаємо, 7 квітня розробник українського дрона "Довбуш" Володимир Яценко запропонував премію 20 млн гривень розробникам безпілотників, якщо їхній дрон долетить 9 травня до Москви.

4 квітня стало відомо, що військові в Бєлгородській області збили безпілотник "Raefly VT260", який належить ФСБ, сприйнявши його за український.