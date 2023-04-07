"Щоб не провокувати противника": у Білгороді думають над скасуванням параду на 9 травня (відео)

За словами російського губернатора В'ячеслава Гладкова, на найближчому оперативному штабі чиновники думатимуть, чи варто запускати салюти та проводити ходи за участю солдатів та військової техніки.

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Губернатор Білгородської області Росії В'ячеслав Гладков заявив, що параду на честь 9 травня у Білгороді може не бути. Про це він 6 квітня розповів на своїй офіційній сторінці у російській соцмережі "Вконтакте".

"З приводу 9 травня, я вже казав учора, що плануємо провести засідання оперативного штабу, обов'язково розглянемо разом із керівниками силових структур, чи дозволяє оперативна обстановка нам провести повномасштабне святкування 9 травня і там вже вирішуватимемо щодо салюту", — розповів російський губернатор, відповідаючи на запитання місцевого жителя про проведення параду

Варто зазначити, що раніше, 5 квітня, Гладков в аналогічному відеозверненні заявив, що параду на 9 травня у Білгороді не буде.

"Можу сказати вже зараз, що параду не буде для того, щоб не провокувати противника великою кількістю скупчення техніки та військовослужбовців у центрі Білгорода. З приводу салюту та ходи "Безсмертного полку" — розглянемо це питання, як і святкування 80-річчя Прохоровської битви на найближчому оперативному штабі", — розповів Гладков.

Нагадаємо, 5 квітня бригадний генерал юстиції Сергій Мельник із позивним "Генерал Марсель" опублікував відео з роботою українських прикордонників та артилеристів за позиціями російських окупантів. Військовий оглядач Юліан Ріпке стверджує, що на відео знято момент обстрілу ЗСУ Білгородської області РФ.

5 квітня представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США "не дозволяють і не заохочують" українців атакувати територію Росії.

Днем раніше, 4 квітня, повідомлялося, що в Білгородській області військові збили "Raefly VT260", який належить ФСБ БПЛА, прийнявши його за українську. З них вимагали відшкодувати збитки.