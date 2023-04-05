ЗСУ вперше показали, як завдають удару по території РФ, – кореспондент Bild (відео)

За словами військового оглядача Юліана Ріпке, під удар української артилерії потрапила Бєлгородська область РФ.

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Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник із позивним "Генерал Марсель" опублікував відео з роботою українських прикордонників та артилеристів по позиціях російських окупантів. Відеоролик з'явився у його Telegram-каналі.

"Бійці 4 прикордонного загону проводили розвідку та виявили техніку окупантів, особовий склад, який облаштовував позиції, а також вантажні автомобілі", — йдеться у публікації генерала.

За словами Мельника, ціль було моментально знищено завдяки професійній взаємодії прикордонників з артилеристами.

Знищення позицій окупантів

Військовий оглядач видання Bild Юліан Ріпке стверджує, що на відео відображено момент обстрілу ЗСУ території Російської Федерації. За його версією, удар української артилерії вразив позиції росіян біля села Цапівка Бєлгородської області, що за 1,3 км від кордону з Україною.

Село Цапівка розташоване за 1,3 км від кордону з Україною

"Україна вперше опублікувала відео, на якому показані превентивні удари по російських позиціях на території Росії", — заявив Репке.

Журналіст також зазначив, що для завдання удару українські війська, ймовірно, використовували міномети.

Юліан Ріпке про удар по території РФ

Уточнимо, що офіційної реакції від Генштабу ЗСУ на момент написання новини не було.

Нагадаємо, що 5 квітня представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США "не дозволяють і не заохочують" українців атакувати територію Росії. Так Кірбі відкинув припущення Володимира Путіна про причетність "західних спецслужб" до "терористичних атак" в РФ.

Згідно із заявою прессекретаря Міноборони США Пета Райдера від 2 березня, американська розвідка не надає Києву інформації для завдання ударів по об'єктах на території РФ.

Ще ми писали про те, що за даними Київського міжнародного інституту соціології від 24 лютого, 90% українців підтримують завдання ударів по території Росії. Позиції громадян відрізняються лише щодо цілей обстрілу.