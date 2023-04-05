ВСУ впервые показали, как наносят удар по территории РФ, – корреспондент Bild (видео)

По словам военного обозревателя Юлиана Репке, под удар украинской артиллерии попала Белгородская область РФ.

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Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник с позывным "Генерал Марсель" опубликовал видео с работой украинских пограничников и артиллеристов по позициям российских оккупантов. Видеоролик появился в его Telegram-канале.

"Бойцы 4 пограничного отряда проводили разведку и обнаружили технику оккупантов, личный состав, который обустраивал позиции, а также грузовые автомобили", — говорится в публикации генерала.

По словам Мельника, цель была моментально уничтожена благодаря профессиональному взаимодействию пограничников с артиллеристами.

Уничтожение позиций оккупантов

Военный обозреватель издания Bild Юлиан Репке утверждает, что на видео запечатлен момент обстрела ВСУ территории Российской Федерации. По его версии, удар украинской артиллерии поразил позиции россиян возле села Цаповка Белгородской области, что в 1,3 км от границы с Украиной.

Село Цаповка расположено за 1,3 км от границы с Украиной

"Украина впервые опубликовала видео, на котором показаны упреждающие удары по российским позициям на территории России", — заявил Репке.

Журналист также отметил, что для нанесения удара украинские войска, вероятно, использовали минометы.

Юлиан Репке об ударе по территории РФ

Уточним, что официальной реакции от Генштаба ВСУ на момент написания новости не было.

Напомним, что 5 апреля представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США "не позволяют и не поощряют" украинцев атаковать территорию России. Таким образом Кирби отверг предположение Владимира Путина о причастности "западных спецслужб" к "террористическим атакам" в РФ.

Согласно заявлению пресс-секретаря Минобороны США Пета Райдера от 2 марта, американская разведка не предоставляет Киеву информацию для нанесения ударов по объектам на территории РФ.

Еще мы писали о том, что по данным Киевского международного института социологии от 24 февраля, 90% украинцев поддерживают нанесение ударов по территории России. Позиции граждан отличаются только в отношении целей обстрелов.