"Не позволяем и не поощряем": в США высказались об ударах по территории России

В Белом доме отвергли обвинения Владимира Путина в причастности к "терактам" на территории России, отметив, что США предоставляют ВСУ разведданные исключительно для защиты территории Украины.

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В Соединенных Штатах Америки прокомментировали заявление президента России Владимира Путина о якобы причастности "западных спецслужб" к "террористическим атакам" на территории РФ. Об этом пишет CNN со ссылкой на координатора Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби.

"Мы не позволяем и не поощряем украинцев наносить удары за пределами Украины. И я действительно просто… я собираюсь остановиться на этом", — сказал Кирби.

По словам представителя Белого дома, разведка США снабжает украинцев информацией, чтобы помочь им защищать и освобождать свою территорию, незаконно оккупированную российскими войсками.

Данное заявление было озвучено после того, как на заседании Совбеза РФ 5 апреля Владимир Путин обвинил Запад в пособничестве "терактам" против российских силовиков, пропагандистов и общественных деятелей.

"Есть основания полагать, что к подготовке таких диверсионно-террористических актов причастен потенциал западных спецслужб третьих стран", — сказал президент РФ.

Высказывание Путина прозвучало на фоне взрыва в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля, в ходе которого погиб российский военный корреспондент Владлен Татарский. В момент взрыва в заведении проходило собрание военкоров.

Напомним, что 5 апреля в ходе церемонии принятия верительных грамот от иностранных послов Владимир Путин обвинил США в поддержке так называемых "цветных революций". По мнению российского президента, это стало причиной войны в Украине.

Владимир Путин также заявил, что США хотят полностью изолировать Россию, однако не могут реализовать свое намерение. По его словам, российско-американские отношения сейчас переживают глубокий кризис.