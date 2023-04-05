"Стремимся к партнерству со всеми": Путин обвинил США в попытке изолировать Россию (видео)

Глава Кремля заявил, что у РФ "нет враждебных намерений к кому-либо" и Москва "открыта к сотрудничеству".

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Владимир Путин, президент Российской Федерации, обвинил США в начале войны РФ против Украины, а также отметил необходимость диалога. Об этом он заявил 5 апреля на церемонии вручения доверительных грамот послам.

Он отметил, что США вроде бы стремится полностью изолировать Россию, но этого сделать не удастся. Отношения Москвы и Вашингтона переживают глубокий кризис. Диктатор заявил, что американские власти в своей политике используют инструменты, способные влиять на изменение ситуации в странах. Такой процесс он назвал "цветными революциями".

"У нас нет враждебных намерений к кому-либо, мы открыты к сотрудничеству", – заявил глава Кремля.

Революцию Достоинства он назвал "госпереворотом". По его словам, это дополнительно внесло свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений, которые совсем не улучшаются, а имеют лишь негативную тенденцию.

Путин считает события 2014 года отправной точкой для подготовки России к полномасштабному наступлению в 2022 году и "защите своих интересов". Основные тезисы по выступлению инициатора войны против Украины таковы:

отношения РФ и США переживают глубокий кризис;

использование США инструментов, приведших к "украинскому кризису";

Россия открыта для конструктивного диалога и партнерства со всеми странами без исключения, изолироваться не собирается;

власти РФ надеются, что Дания поддержит предложение РФ по созданию и работе комиссии для выяснения обстоятельств чрезвычайного происшествия на "Северных потоках".

Напомним, 5 апреля Путин обратился к послу США в РФ Линн Трейси, обвинив американские власти в войне в Украине. Он считает, что это следствие поддержки Соединенными Штатами Америки так называемых "цветных революций".