"Стремимся к партнерству со всеми": Путин обвинил США в попытке изолировать Россию (видео)
Глава Кремля заявил, что у РФ "нет враждебных намерений к кому-либо" и Москва "открыта к сотрудничеству".
Владимир Путин, президент Российской Федерации, обвинил США в начале войны РФ против Украины, а также отметил необходимость диалога. Об этом он заявил 5 апреля на церемонии вручения доверительных грамот послам.
Он отметил, что США вроде бы стремится полностью изолировать Россию, но этого сделать не удастся. Отношения Москвы и Вашингтона переживают глубокий кризис. Диктатор заявил, что американские власти в своей политике используют инструменты, способные влиять на изменение ситуации в странах. Такой процесс он назвал "цветными революциями".
"У нас нет враждебных намерений к кому-либо, мы открыты к сотрудничеству", – заявил глава Кремля.
Революцию Достоинства он назвал "госпереворотом". По его словам, это дополнительно внесло свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений, которые совсем не улучшаются, а имеют лишь негативную тенденцию.
Путин считает события 2014 года отправной точкой для подготовки России к полномасштабному наступлению в 2022 году и "защите своих интересов". Основные тезисы по выступлению инициатора войны против Украины таковы:
- отношения РФ и США переживают глубокий кризис;
- использование США инструментов, приведших к "украинскому кризису";
- Россия открыта для конструктивного диалога и партнерства со всеми странами без исключения, изолироваться не собирается;
- власти РФ надеются, что Дания поддержит предложение РФ по созданию и работе комиссии для выяснения обстоятельств чрезвычайного происшествия на "Северных потоках".
Напомним, 5 апреля Путин обратился к послу США в РФ Линн Трейси, обвинив американские власти в войне в Украине. Он считает, что это следствие поддержки Соединенными Штатами Америки так называемых "цветных революций".