"Поддержка революций привела к войне в Украине": Путин обратился к послу США в РФ (видео)

По мнению российского президента, отношения между Вашингтоном и Москвой сейчас находятся в "глубоком кризисе" из-за разных подходов к формированию миропорядка.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что война в Украине является следствием поддержки Соединенными Штатами Америки так называемых "цветных революций". Об этом российский лидер заявил 5 апреля в ходе церемонии вручения ему верительных грамот иностранными послами.

"Отношение России и США, от которых напрямую зависит глобальная безопасность и стабильность, переживают глубокий кризис. В его основе принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка", — сказал президент РФ.

Путин также обратился к американскому послу в России Линн Трейси, обвинив США в причастности к началу войны в Украине.

"Использование Вашингтоном цветных революций, поддержка в этой связи государственного переворота в Киеве в 2014 году в конечном итоге привела к сегодняшнему конфликту в Украине", — утверждает Владимир Путин.

Выступление Владимира Путина

По данным российских СМИ, на мероприятии также присутствовали послы из ЕС, США, Дании, Парагвая, Норвегии, Экваториальной Гвинеи, Омана, Сирии, Северной Македонии, Бруней-Даруссалама, Мексики, Гондураса, Зимбабве, Ирака, Камбоджи, Гвинеи и непризнанной "Республики Абхазия".

Напомним, что 9 февраля Владимир Путин заявил, что Россия не начинала боевых действий в Украине. По его словам, войну начали украинские "националисты".

Ранее, 18 января, российский президент также сказал, что РФ начала войну на территории Украины, чтобы ее завершить и "защитить людей" на Донбассе.

Еще мы писали о том, что во время обращения к российскому правительству 29 марта, Владимир Путин заявил, что за год полномасштабной войны продолжительность жизни россиян увеличилась на 2,7%.