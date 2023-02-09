"Они сами начали": Путин обвинил Украину в развязывании войны (видео)

В ходе выступления президент страны-агрессора обвинил Киев в "практической блокаде" оккупированной части Донбасса. И добавил, что все началась с Революции достоинства в 2013 году.

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Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия не начинала боестолкновений в Украине. По его утверждениям, они начались в 2014 году на Донбассе, а теперь Москва пытается их закончить. Об этом сообщает "РБК".

"Еще раз хочу об этом сказать: мы не начинали никаких боевых действий, мы пытаемся их закончить, — заявил российский президент.

"Эти боевые действия начаты были националистами в Украине и теми, кто их поддерживал в 2014 году, когда был совершен государственный переворот", — так глава российского государства называет Революцию достоинства, по итогам которой экс-президент Украины Виктор Янукович бежал в Крым, а затем нашел убежище в РФ.

Массовые протесты 2013 года в Киеве, которые привели к смене режима Януковича, Путин называет отправной точкой войны в Украине.

"С этого все началось, — пояснил он, добавив, что дальше последовали "события в Крыму и на Донбассе".

"И вот с 2014-го, в нарушение всех договоренностей, в нарушение всех взятых на себя обязательств эти регионы Донбасса были взяты практически в блокаду, по ним начали "работать" с помощью тяжелой техники военной, неоднократно проводили крупные военные операции. То есть вот они и начали войну тогда", — заявил Путин.

Напомним, что на пресс-конференции в Гааге следователи по делу MH17 впервые опубликовали перехват разговора Путина с главарем "ЛНР". Во время телефонного звонка Владимир Владимирович интересовался "военной составляющей" в Луганской области Украины и вызвался "помочь". Главарь же террористов говорил про Медведчука.

Ранее Фокус сообщал, что в ответ на поставки Украине европейских самолетов Кремль модернизирует "тысячи" танков, — заявил первый заместитель председателя Военно-промышленной Комиссии РФ Дмитрий Медведев.