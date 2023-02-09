"Вони самі почали": Путін звинуватив Україну у розв'язанні війни (відео)

Під час виступу президент країни-агресора звинуватив Київ у "практичній блокаді" окупованої частини Донбасу. І додав, що все почалося з Революції гідності у 2013 році.

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Глава Кремля Володимир Путін заявив, що Росія не починала зіткнень в Україні. За його твердженнями, вони розпочалися у 2014 році на Донбасі, а тепер Москва намагається їх закінчити. Про це повідомляє "РБК".

"Ще раз хочу про це сказати: ми не розпочинали жодних бойових дій, ми намагаємося їх закінчити", — заявив російський президент.

"Ці бойові дії розпочали націоналісти в Україні та ті, хто їх підтримував у 2014 році, коли здійснили державний переворот", — так глава російської держави називає Революцію гідності, за підсумками якої експрезидент України Віктор Янукович утік до Криму, а потім знайшов притулок у РФ.

Масові протести 2013 року у Києві, які призвели до зміни режиму Януковича, Путін називає відправною точкою війни в Україні.

"З цього все почалося, — пояснив він, додавши, що далі були "події в Криму і на Донбасі".

"І ось з 2014-го, порушуючи всі домовленості, порушуючи всі взяті на себе зобов'язання, ці регіони Донбасу були взяті практично в блокаду, по них почали "працювати" за допомогою важкої техніки військової, неодноразово проводили великі військові операції. Тобто ось вони й розпочали війну тоді", — заявив Путін.

Нагадаємо, що на пресконференції у Гаазі слідчі у справі MH17 вперше опублікували перехоплення розмови Путіна з ватажком "ЛНР". Під час телефонного дзвінка Володимир Володимирович цікавився "військовою складовою" в Луганській області України та зголосився "допомогти". Ватажок терористів говорив про Медведчука.

Раніше "Фокус повідомляв, що у відповідь на постачання Україні європейських літаків Кремль модернізує "тисячі" танків", — заявив перший заступник голови Військово-промислової Комісії РФ Дмитро Медведєв.