"Підтримка революцій призвела до війни в Україні": Путін звернувся до посла США в РФ (відео)

На думку російського президента, відносини між Вашингтоном і Москвою зараз перебувають у "глибокій кризі" через різні підходи до формування світопорядку.

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Президент Росії Володимир Путін вважає, що війна в Україні є наслідком підтримки Сполученими Штатами Америки так званих "кольорових революцій". Про це російський лідер заявив 5 квітня під час церемонії вручення йому вірчих грамот іноземними послами.

"Ставлення Росії та США, від яких безпосередньо залежить глобальна безпека та стабільність, переживають глибоку кризу. У її основі принципово різні підходи до формування сучасного світопорядку", — сказав президент РФ.

Путін також звернувся до американського посла в Росії Лінн Трейсі, звинувативши США у причетності до початку війни в Україні.

"Використання Вашингтоном кольорових революцій, підтримка у зв'язку державного перевороту в Києві в 2014 році зрештою призвела до сьогоднішнього конфлікту в Україні", — стверджує Володимир Путін.

Виступ Володимира Путіна

За даними російських ЗМІ, на заході також були присутні посли з ЄС, США, Данії, Парагваю, Норвегії, Екваторіальної Гвінеї, Оману, Сирії, Північної Македонії, Бруней-Даруссаламу, Мексики, Гондурасу, Зімбабве, Іраку, Камбоджі та не признаної "Республіки Абхазія".

Нагадаємо, що 9 лютого Володимир Путін заявив, що Росія не розпочинала бойових дій в Україні. За його словами, війну розпочали українські "націоналісти".

Раніше, 18 січня, російський президент також сказав, що РФ розпочала війну на території України, щоб її завершити та "захистити людей" на Донбасі.

Ще ми писали про те, що під час звернення до російського уряду 29 березня Володимир Путін заявив, що за рік повномасштабної війни тривалість життя росіян збільшилася на 2,7%.