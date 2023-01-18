"Ми довго терпіли": Путін заявив, що розпочав війну в Україні, щоб її завершити (відео)

Президент РФ заявив, що хотів захистити жителів Донецької та Луганської областей і назвав ці регіони "історичними територіями" Росії.

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Президент РФ Володимир Путін назвав Донецьку та Луганську області "історичними територіями" РФ, додавши, що розпочав війну проти України, щоб її завершити та "захистити людей" на Донбасі. Про це глава держави-агресора заявив у середу, 18 січня, під час заходів, присвячених 80-річчю прориву блокади Ленінграда, пише телеграм-канал кремлівського пулу.

"Все, що ми робимо сьогодні, зокрема й спеціальна воєнна операція, це, як я вже багато разів казав, спроба припинити цю війну. Ось у чому сенс нашої операції. І захистити наших людей, які там на цих територіях проживають. Це наші історичні території", — сказав Путін.

Крім того, президент РФ нарік на розвал СРСР, додавши, що РФ до 2014 року не претендувала на свої "історичні території". Потім, за словами Путіна, у Кремлі побачили "винищення людей, пов'язаних із російською культурою" на території Донбасу.

"Ми довго терпіли, довго намагалися домовитися. Як зараз з'ясовується, нас просто водили за ніс, обманювали. Не вперше таке з нами відбувається і трапляється. Проте ми зробили все можливе, щоб врегулювати цю ситуацію мирними засобами", — додав президент РФ.

За словами Путіна, наразі йому очевидно, що врегулювати ситуацію мирними шляхами "було неможливо", а Україна нібито сама готувалася перевести конфлікт "у гарячу фазу".

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни ISW від 17 січня йшлося, що 18 січня Путін може оголосити нову мобілізацію в РФ.

Перед цим низка російських ЗМІ з посиланням на члена окупаційної ради адміністрації Запорізької області Володимира Рогова писали, що Путін готує найважливішу заяву щодо військової ситуації в Україні, яка нібито мала прозвучати під час заходів, присвячених 80-річчю прориву блокади Ленінграда.