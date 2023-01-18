"Мы долго терпели": Путин заявил, что начал войну в Украине, чтобы ее завершить (видео)

Президент РФ заявил, что хотел защитить жителей Донецкой и Луганской областей, и назвал эти регионы "историческими территориями" России.

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Президент РФ Владимир Путин назвал Донецкую и Луганскую области "историческими территориями" РФ, добавив, что начал войну против Украины, чтобы ее завершить и "защитить людей" на Донбассе. Об этом глава государства-агрессора заявил в среду, 18 января, во время мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда, пишет телеграм-канал кремлевского пула.

"Все, что мы делаем сегодня, в том числе и специальная военная операция, это, как я уже многократно говорил, попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там на этих территориях проживают. Это наши исторические территории", — сказал Путин.

Кроме того президент РФ посетовал на развал СССР, добавив, что РФ до 2014 года не претендовала на свои "исторические территории". Затем, по словам Путина, в Кремле увидели "истребление людей, связанных с русской культурой" на территории Донбасса.

"Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как сейчас выясняется, нас просто водили за нос, обманывали. Не в первый раз такое с нами происходит и случается. Тем не менее мы сделали все возможное, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами", — добавил президент РФ.

По словам Путина, на данный момент ему очевидно, что урегулировать ситуацию мирными путями "было невозможно", а Украина якобы сама готовилась перевести конфликт "в горячую фазу".

Напомним, в отчете Института изучения войны ISW от 17 января говорилось, что 18 января Путин может объявить новую мобилизацию в РФ.

Перед этим ряд российских СМИ со ссылкой на члена оккупационного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова писали, что Путин готовит важнейшее заявление по военной ситуации в Украине, которое якобы должно было прозвучать во время мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда.