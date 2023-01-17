Шумиха в РосСМИ: Путин готовит "важнейшее" заявление о войне в Украине

По информации журналистов, глава Кремля ранее проводил ряд непубличных совещаний и должен выступить на мероприятиях в Санкт-Петербурге по случаю 80-летия прорыва блокады.

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В сети распространяется информация о том, что президент России Владимир Путин готовит важнейшее заявление по военной ситуации в Украине. Ряд российских СМИ, со ссылкой на члена оккупационного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, пишут о том, что заявление прозвучит 18 января на мероприятиях, посвященных 80-летию прорыва войсками Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА) блокады Ленинграда в годы Второй мировой войны.

Сообщается, что пока неизвестно о чем конкретно будет говорить Путин в своем выступлении, однако ранее в Санкт-Петербурге якобы прошло несколько непубличных совещаний с участием главы Кремля по поводу ситуации в Украине.

"В Санкт-Петербурге прошло сразу несколько непубличных совещаний, встреч и консультаций с участием российского президента, в рамках которых подробно обсуждалась ситуация в зоне СВО и дальнейший ход военной спецоперации. Не исключено, что именно по итогам данных мероприятий Путин и принял ряд решений, которые изменят ход боевых действий", — цитируют журналисты слова Рогова.

Отметим, что в Telegram-канале Владимира Рогова информации о готовящемся заявлении Путина нет, равно как и его слов, которые приводят в своих публикациях российские СМИ.

Мероприятия в Санкт-Петербурге

Владимир Путин действительно планирует 18 января посетить город на Неве в годовщину освобождения частями РККА Шлиссельбурга и всего южного побережье Ладожского озера, что по сути означало прорыв блокады Ленинграда. Об этом 15 января со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова сообщало агентство ТАСС.

Между тем о каких-либо заявлениях Путина на мероприятиях в этот день не сообщалось. Журналисты "Ведомостей" процитировали российского политолога Валентина Бианки, который отметил, что в последнее время любое публичное выступление Путина так или иначе связано с базовой повесткой войны в Украине.

"Риторика, связанная с Великой Отечественной войной, используется постоянно разными фигурами в привязке к актуальным событиям. Поэтому даже если не будет произнесено слов, то в дальнейшей государственной интерпретации привязка будет совершенно очевидна", — считает Бианки.

Напомним, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес 16 января заявил, что Россия готовится к новым наступательным операциям в Украине. По его словам, об этом свидетельствует назначение генерала Валерия Герасимова новым командующим Объединенной группировкой российских войск в Украине.