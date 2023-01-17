Шум у росЗМІ: Путін готує "найважливішу" заяву про війну в Україні

За інформацією журналістів, глава Кремля раніше проводив низку непублічних нарад і має виступити на заходах у Санкт-Петербурзі з нагоди 80-річчя прориву блокади.

Related video

У мережі поширюється інформація про те, що президент Росії Володимир Путін готує найважливішу заяву щодо військової ситуації в Україні. Низка російських ЗМІ з посиланням на члена окупаційної ради адміністрації Запорізької області Володимира Рогова пишуть про те, що заява прозвучить 18 січня на заходах, присвячених 80-річчю прориву військами Робітничо-Селянської Червоної армії (РСЧА) блокади Ленінграда.

Повідомляється, що поки що невідомо, про що конкретно говоритиме Путін у своєму виступі, проте раніше в Санкт-Петербурзі нібито пройшло кілька непублічних нарад за участю глави Кремля щодо ситуації в Україні.

"У Санкт-Петербурзі пройшло відразу кілька непублічних нарад, зустрічей і консультацій за участю російського президента, в межах яких детально обговорювалася ситуація в зоні СВО та подальший хід військової спецоперації. Не виключено, що саме за підсумками цих заходів Путін і ухвалив низку рішень, які змінять хід бойових дій", — цитують журналісти слова Рогова.

Зазначимо, що в Telegram-каналі Володимира Рогова інформації про підготовку заяви Путіна немає, так само як і його слів, які наводять у своїх публікаціях російські ЗМІ.

Заходи у Санкт-Петербурзі

Володимир Путін справді планує 18 січня відвідати місто на Неві у річницю визволення частинами РСЧА Шліссельбурга та всього південного узбережжя Ладозького озера, що по суті означало прорив блокади Ленінграда. Про це 15 січня з посиланням на слова прес-секретаря президента Дмитра Пєскова повідомляло агентство ТАРС.

Водночас про будь-які заяви Путіна на заходах цього дня не повідомлялося. Журналісти "Відомостей" процитували російського політолога Валентина Біанкі, який зазначив, що останнім часом будь-який публічний виступ Путіна так чи інакше пов'язаний із базовим порядком денним війни в Україні.

"Риторика, пов'язана з Великою Вітчизняною війною, використовується постійно різними фігурами в прив'язці до актуальних подій. Тому навіть якщо не буде вимовлено слів, то в подальшій державній інтерпретації прив'язка буде цілком очевидною", — вважає Біанкі.

Нагадаємо, глава Міноборони Великобританії Бен Воллес 16 січня заявив, що Росія готується до нових наступальних операцій в Україні. За його словами, про це свідчить призначення генерала Валерія Герасимова новим командувачем Об'єднаного угрупування російських військ в Україні.