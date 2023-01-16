"Путін налаштований оптимістично": призначення Герасимова означає повернення РФ до наступу, — Лондон

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес назвав показовими кадрові зміни серед військового командування Російської Федерації.

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Міністр оборони Великобританії Бен Воллес вважає, що призначення генерала Валерія Герасимова новим командувачем Об'єднаного угрупування російських військ в Україні означає повернення Російської Федерації до наступу на фронті. Про це глава британського оборонного відомства заявив у парламенті Сполученого Королівства, повідомляє пресслужба.

Воллес вважає показовим кадрові зміни серед верховного командування країни-агресора.

"Це видима верхівка айсберга фракційності у російському командуванні", — прокоментував міністр.

Він також зазначив, що Герасимов дотримуватиметься політики наступу на полі бою незалежно від того, які втрати для російської сторони це означатиме.

"Тепер очікується повернення тенденції до російського наступу — незалежно від того, скільки людських життів воно означатиме", — каже голова оборонного відомства.

При цьому Воллес впевнений, що президент РФ Володимир Путін "налаштований оптимістично" у зв'язку з цими кадровими перестановками.

Нагадаємо, 11 січня міністр оборони РФ Сергій Шойгу призначив начальника Генштабу ЗС РФ генерала Валерія Герасимова новим командувачем Об'єднаного угрупування російських військ в Україні. На цій посаді він змінив генерала Сергія Суровікіна, який став його заступником.

Представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у понеділок, 16 січня, заявив, що Валерій Герасимов отримав від Путіна доручення захопити всю територію Донбасу до березня цього року.