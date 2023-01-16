"Захопити Донбас до березня": Путін поставив завдання перед Герасимовим, — ГУР

За словами представника пресслужби розвідвідомства Андрія Юсова, є ознаки підготовки до наступу ЗС РФ в Запорізькій області. Але це може бути відволікаючий маневр для наступу на інших ділянках фронту.

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Згідно з дорученням президента РФ Володимира Путіна, новий командувач угрупуванням окупаційних військ в Україні Валерій Герасимов має захопити Донбас до березня, про це в ефірі телемарафону повідомив представник пресслужби Головного управління розвідки Андрій Юсов.

За словами представника пресслужби, основною метою глави Кремля є знищення українців як окремого народу та нації, а також знищення України як незалежної держави. На те, що справді відбувається на полі бою, Путін уваги не звертає.

Юсов виділив Донбас як пріоритетний напрямок для ЗС РФ.

"Чергові терміни, які він визначає вже для Герасимова як нового керівника війни проти України — це мета захоплення Донбасу та формування певної зони безпеки, але вже до березня", — заявив він, додавши, що російська влада неодноразово переносила терміни поставлених завдань.

Проте Юсов прогнозує провал чергового наступу російських військ.

За даними української розвідки, є ознаки підготовки до наступу ЗС РФ в Запорізькій області. Разом з тим це може бути відволікаючий маневр, тоді як окупаційні війська можуть піти в наступ на інших напрямках фронту.

"Вся інформація відслідковується, і відповідні висновки, і заходи проводяться з боку українських сил оборони", — запевнив представник пресслужби.

Нагадаємо, що, на думку польського аналітика, все вказує на те, що Білорусь вступить у війну в Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна отримає від Великобританії сотні бронетехніки, у тому числі БТР Bulldog, 14 танків Challenger 2 та 30 САУ AS90.