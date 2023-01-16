"Захватить Донбасс до марта": Путин поставил задачу перед Герасимовым, — ГУР

По словам представителя пресс-службы разведведомства Андрея Юсова, есть признаки готовящегося наступления ВС РФ в Запорожской области. Но это может быть отвлекающий маневр для наступления на других участках фронта.

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Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, новый командующий группировкой оккупационных войск в Украине Валерий Герасимов должен захватить Донбасс до марта, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов.

По словам представителя пресс-службы, основная цель главы Кремля — уничтожение украинцев как отдельного народа и нации, а также уничтожение Украины как независимого государства. На то, что действительно происходит на поле боя, Путин внимания не обращает.

Юсов выделил Донбасс как приоритетное направление для ВС РФ.

"Очередные сроки, которые он определяет уже для Герасимова как нового руководителя войны против Украины — это цель захвата Донбасса и формирования определенной зоны безопасности, ну, уже до марта", — заявил он, добавив, что российские власти неоднократно переносили сроки поставленных задач.

Однако Юсов прогнозирует провал очередного наступления российских войск.

По данным украинской разведки, есть признаки готовящегося наступления ВС РФ в Запорожской области. Вместе с тем, это может быть отвлекающий маневр, тогда как оккупационные войска могут пойти в наступление на других направлениях фронта.

"Вся информация отслеживается, и соответствующие выводы, и мероприятия проводятся со стороны украинских сил обороны", — заверил представитель пресс-службы.

Напомним, что, по мнению польского аналитика, все указывает на то, что Беларусь вступит в войну в Украине.

Ранее Фокус сообщал, что Украина получит от Великобритании сотни бронетехники, в том числе БТР Bulldog, 14 танков Challenger 2 и 30 САУ AS90.