"Путин настроен оптимистично": назначение Герасимова означает возврат РФ к наступлению, — Лондон

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал показательными кадровые изменения среди военного командования Российской Федерации.

Related video

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что назначение генерала Валерия Герасимова новым командующим Объединенной группировкой российских войск в Украине означает возврат Российской Федерации к наступлению на фронте. Об этом глава британского оборонного ведомства заявил в парламенте Соединенного Королевства, передает пресс-служба.

Уоллес считает показательным кадровые изменения среди верховного командования страны-агрессора.

"Это видимая верхушка айсберга фракционности в российском командовании", — прокомментировал министр.

Он также отметил, что Герасимов будет придерживаться политики наступления на поле боя вне зависимости от того, какие потери для российской стороны это будет означать.

"Теперь можно ожидать возврата тенденции к российскому наступлению — независимо от того, сколько человеческих жизней оно будет означать", — говорит глава оборонного ведомства.

При этом Уоллес уверен, что президент РФ Владимир Путин "настроен оптимистично" в связи с этими кадровыми перестановками.

Напомним, 11 января министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба ВС РФ генерала Валерия Герасимова новым командующим Объединенной группировкой российских войск в Украине. На этой должности он сменил генерала Сергея Суровикина, который стал его заместителем.

Представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в понедельник, 16 января, заявил, что Валерий Герасимов получил от Путина поручение захватить всю территорию Донбасса до марта этого года.