Вместо Суровикина: новым командующим российских войск в Украине назначен Герасимов, — МО РФ

Сергея Суровикина перевели в заместители нового командующего. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный называл генерала Герасимова "главным военным теоретиком".

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду, 11 января, назначил начальника Генштаба ВС РФ генерала Валерия Герасимова новым командующим Объединенной группировкой российских войск в Украине. На этой должности он сменит генерала Сергея Суровикина. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Как уточняется, главнокомандующий Воздушно-космическими силами Суровикин станет его заместителем. Также заместителями Герасимова назначены главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков и замначальника Генштаба Алексей Ким.

"Повышение уровня руководства Специальной военной операцией [полномасштабной войны в Украине] связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных Сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)", — уточняется в сообщении пресс-службы.

Кто такой Валерий Герасимов

В 1973 году окончил Казанское Суворовское военное училище.

С апреля 2005 года возглавлял Главное управления боевой подготовки и службы войск Вооруженных Сил РФ. В декабре 2006 года стал начальником штаба Северо-Кавказского военного округа.

В 2007-2009 гг. командовал войсками Ленинградского военного округа, а в 2009-2010 гг. был командующим войсками Московского военного округа.

В декабре был назначен на должность заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ. Возглавил российский Генштаб в ноябре 2012 года.

В декабре 2022 года Минобороны Великобритании сообщало о слухах о возможном увольнении Герасимова с должности главы Генштаба.

В сентябре прошлого года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Time назвал российского генерала главным военным теоретиком.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу назначил генерала Сергея Суровикина командующим объединенной группировкой российских войск в Украине 8 октября 2022 года.

Издание Financial Times в декабре прошлого года написало, что Суровикин смог укрепить российскую линию фронта с помощью мобилизированных россиян, а также организовал отход оккупантов из Херсона, где они были под угрозой разгрома.

При Суровикине также начались регулярные и массированные ракетные обстрелы украинской инфраструктуры.