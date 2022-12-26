Эксперты дали оценку генералу Суровикину: сумел исправить положение ВС РФ в Украине, — FT

Журналисты пишут, что командующий оккупационными войсками укрепил линию фронта с помощью мобилизированных россиян, а также организовал успешный отход оккупантов из Херсона, где они были под угрозой разгрома.

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Пытаясь исправить неудачи российских войск на войне в Украине, президент РФ Владимир Путин в октябре назначил на должность командующего оккупационными войсками Сергея Суровикина. Это помогло улучшить положение ВС РФ на фронте и ставит под вопрос успешное зимнее наступление Вооруженных сил Украины на юге. Об этом пишет издание Financial Times.

"Суровикин, вероятно, самый компетентный командир, которого Россия поставила на место", — сказала военный эксперт по России из аналитического центра Rand Corporation Дара Массикот.

Он укрепил линию фронта на войне в Украине с помощью мобилизированных россиян. Российский генерал также организовал успешный отход оккупантов из Херсона, где они были под угрозой разгрома.

Эти более сильные оборонительные позиции снижают шансы на успешное зимнее контрнаступление украинских войск. В новой операции ВСУ намерены перерезать сухопутный "мост", связывающий Россию с Крымом. Однако западные военные аналитики все еще считают прорыв возможным.

"Украинские силы… обязательно столкнутся со своими проблемами. Их потери были высокими, многие из них недостаточно обучены, некоторые подразделения явно страдают от сильной усталости, и им нужно больше оружия и боеприпасов", — сказал один западный советник по вопросам обороны.

Однако он отметил, что у украинских военных боевой дух и решимость "несравненно выше", чем у россиян. Кроме того, мобилизация в Украине намного эффективнее, чем у РФ.

Напомним, 25 декабря СМИ писали, что Минобороны ФРГ не исключает крупного наступления российских войск в апреле 2023-го, есть два сценария. Первый из них предполагает, что РФ попытается оккупировать Донбасс. Согласно второму сценарию, РФ попробует захватить Киев и оккупировать всю Украину.

Ранее, 15 декабря Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отозвался о Суровикине. По его словам, командующий российскими войсками в Украине — это держиморда. Он дает приказ и нужно либо выполнять его, либо ты погибнешь.

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