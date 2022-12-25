Есть два сценария: крупное наступление РФ в Украине может начаться в апреле, — Минобороны ФРГ

Согласно первому сценарию, ВС РФ начнут новое наступление в апреле для полного захвата Донбасса. Второй сценарий предполагает, что РФ начнет атаку на два фронта: войска пойдут на Киев и к польской границе, а также атакуют восток страны.

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Министерство обороны Германии не исключает, что новое наступление российских войск в Украине начнется в апреле 2023 года и может быть неизбежным. Кремль рассчитывает на присоединение Беларуси к вторжению, однако при этом есть два сценария вероятной атаки. Об этом сообщает издание Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на внутренний анализ Департамента стратегии и операций Министерства обороны Германии.

В первом сценарии Владимир Путин нацелен на захват всего Донбасса, во втором — на полную оккупацию Украины. Общим для обоих является то, что атаки на критически важную инфраструктуру будут оставаться неотъемлемой частью ведения войны. Цель РФ — ослабить волю украинцев к сопротивлению и спровоцировать дальнейшее бегство в ЕС

Первый сценарий

В первом сценарии Минобороны ФРГ предполагает, что Россия начнет наступление в апреле для полного захвата Донбасса. В то же время Александр Лукашенко разместит десятки тысяч белорусских солдат, чтобы рассредоточить украинские силы. Однако министерство пишет, что белорусского вторжения ожидать не стоит, потому что Лукашенко опасается "потенциально внутренне дестабилизирующих" последствий начала войны в Украине.

Если российским войскам удастся полностью захватить Донбасс, последует вторая часть плана. ВС РФ начнут превращать оккупированные территории в крепости, изрезанные траншеями и валами. В то же время, Владимир Путин снова предложит Украине переговоры, чтобы показать международному сообществу, что заинтересован в мире.

Такие заявления главы Кремля будут нацелены на то, чтобы еще больше подорвать готовность международного сообщества поддержать Украину. По мнению Путина, решение путем переговоров "посеяло бы сомнения в эффективности НАТО как глобального фактора порядка и гарантийной силы для Украины".

Второй сценарий

Второй сценарий предполагает ведение войны на два фронта. Российские войска начнут атаку на Донбассе, а до 70 тысяч белорусских солдат пойдут с севера на Киев. Тем временем российские войска выдвинутся к польской границе, чтобы отрезать поставки оружия Украине.

По мнению авторов статьи, предпосылкой для этого сценария является всеобщая мобилизация в России. Это маловероятно "по внутриполитическим причинам". Однако, все больше признаков того, что вторая волна мобилизации в России неизбежна к началу 2023 года.

Напомним, 24 декабря аналитики из Института изучения войны писали, что ВС РФ могут готовить почву для нового наступления с территории Беларуси в 2023 году. Однако Кремль может специально перебрасывать личный состав и боевую технику в Беларусь в рамках информационно-психологической спецоперации.

23 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Путин не хочет мира, а паузу для перевооружения и нового наступления в Украине.