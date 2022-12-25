Є два сценарії: великий наступ РФ в Україні може розпочатися у квітні, — Міноборони ФРН

Згідно з першим сценарієм, ЗС РФ розпочнуть новий наступ у квітні для повного захоплення Донбасу. Другий сценарій передбачає, що РФ розпочне атаку на два фронти: війська підуть на Київ і до польського кордону, а також атакують схід країни.

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Міністерство оборони Німеччини не виключає, що новий наступ російських військ в Україні розпочнеться у квітні 2023 року і може бути неминучим. Кремль розраховує на приєднання Білорусі до вторгнення, проте є два сценарії ймовірної атаки. Про це повідомляє видання Neue Zürcher Zeitung із посиланням на внутрішній аналіз Департаменту стратегії та операцій Міністерства оборони Німеччини.

У першому сценарії Володимир Путін має на меті захоплення всього Донбасу, у другому — на повну окупацію України. Спільним для обох є те, що атаки на критично важливу інфраструктуру залишатимуться невід'ємною частиною війни. Мета РФ — послабити волю українців до опору та спровокувати подальшу втечу до ЄС

Перший сценарій

У першому сценарії Міноборони ФРН припускає, що Росія розпочне наступ у квітні для повного захоплення Донбасу. Водночас, Олександр Лукашенко розмістить десятки тисяч білоруських солдатів, щоб розосередити українські сили. Проте міністерство пише, що білоруського вторгнення чекати не варто тому, що Лукашенко побоюється "потенційно внутрішньо дестабілізуючих" наслідків початку війни в Україні.

Якщо російським військам вдасться повністю захопити Донбас, піде друга частина плану. ЗС РФ почнуть перетворювати окуповані території на фортеці, порізані траншеями та валами. У той же час Володимир Путін знову запропонує Україні переговори, щоб показати міжнародній спільноті, що зацікавлений у мирі.

Такі заяви глави Кремля будуть націлені на те, щоб ще більше підірвати готовність міжнародної спільноти підтримати Україну. На думку Путіна, рішення шляхом переговорів "посіяло б сумніви щодо ефективності НАТО як глобального чинника порядку та гарантійної сили для України".

Другий сценарій

Другий сценарій передбачає ведення війни на два фронти. Російські війська розпочнуть атаку на Донбасі, а до 70 тисяч білоруських солдатів підуть із півночі на Київ. Тим часом російські війська вирушать до польського кордону, щоб відрізати постачання зброї Україні.

На думку авторів статті, передумовою цього сценарію є загальна мобілізація у Росії. Це малоймовірно "з внутрішньополітичних причин". Проте все більше ознак того, що друга хвиля мобілізації в Росії неминуча до початку 2023 року.

Нагадаємо, 24 грудня аналітики з Інституту вивчення війни писали, що ЗС РФ можуть готувати ґрунт для нового наступу з території Білорусі у 2023 році. Проте Кремль може спеціально перекидати особовий склад та бойову техніку до Білорусі у рамках інформаційно-психологічної спецоперації.

23 грудня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Путін хоче не миру, а паузу для переозброєння та нового наступу в Україні.