Путін хоче не миру, а паузу для переозброєння та нового наступу в Україні, — Столтенберг

Глава Кремля, на думку генсека НАТО, припустився двох стратегічних помилок після вторгнення — він недооцінив українців і Альянс, який прямо зацікавлений у перемозі України у війні.

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Дії президента РФ Володимира Путіна свідчать про те, що Москва планує розпочати новий наступ в Україні, а запрошення до поновлення переговорного процесу є лише спробами виграти паузу для переозброєння. Про це у своїй колонці для видання The Financial Times написав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, 2022 рік став болючим для України через повномасштабне вторгнення ЗС РФ, а для президента Росії Володимира Путіна — "роком гнітючих невдач". Столтенберг вважає, що глава Кремля зробив дві стратегічні помилки, розпорядившись розпочати велику війну.

"Путін недооцінив Україну. Він думав, що зможе взяти Київ і обезголовити уряд протягом кількох днів. Після 10 місяців український народ, ЗСУ та керівництво країни продовжують захищати свою батьківщину з майстерністю, мужністю та рішучістю, які надихають увесь світ. Десятки тисяч російських військовослужбовців поранено або вбито. Близько 1 млн людей залишили Росію з початку року, багато — щоб уникнути призову на війну, в яку вони не вірять. У результаті цієї війни Росія стала біднішою і ізольованішою", — наголосив генсек НАТО у своїй колонці.

Ба більше, як вважає Столтенберг, Путін припустився ще однієї помилки, коли недооцінив єдність Північноатлантичного Альянсу. Попри те, що військовий блок не є стороною конфлікту, союзники виявляють єдину позицію щодо постачання озброєння Україні та допомоги у подальшій євроінтеграції Києва.

Окремо Столтенберг у своїй колонці згадав пропозицію президента Володимира Зеленського вивести російські війська до Різдва, що послужило б поштовхом до завершення повномасштабної війни. Однак таку ініціативу Кремль відхилив, а сьогоднішні дії Москви свідчать про те, що Росія планує відновити наступ в Україні та намагається взяти паузу для переозброєння своїх військ.

"Росіяни прагнуть отримати більше зброї та боєприпасів від інших авторитарних режимів, таких як Іран. Росія сподівається заморозити війну, щоб дати своїм військам можливість перегрупуватися, переозброїтися та спробувати розпочати новий наступ… Це Путін розпочав війну. Він може закінчити її сьогодні, покинувши Україну. Зараз він не подає жодних ознак того, що прагне реального миру, якщо Путін здобуде перемогу в Україні — це стане сигналом для Росії та інших авторитарних режимів, що силою можна досягти того, чого вони хочуть. Це буде катастрофою для України. Однак це також зробить увесь світ небезпечнішим, а всіх нас — уразливішими", — наголосив генсек НАТО і запевнив, що перемога України у війні проти Росії є пріоритетом для Альянсу.

Зазначимо, що в листопаді в Офісі президента попереджали, що Росія, ініціюючи поновлення переговорного процесу, намагається досягти капітуляції України.

Також повідомлялося, що МЗС Великобританії застерегло Україну від проведення переговорів із Росією.