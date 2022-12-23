Путин хочет не мира, а паузу для перевооружения и нового наступления в Украине, — Столтенберг

Глава Кремля, по мнению генсека НАТО, допустил две стратегические ошибки после вторжения — он недооценил украинцев и Альянс, который прямо заинтересован в победе Украины в войне.

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Действия президента РФ Владимира Путина свидетельствуют о том, что Москва планирует начать новое наступление в Украине, а приглашения к возобновлению переговорного процесса являются лишь попытками выиграть паузу для перевооружения. Об этом в своей колонке для издания The Financial Times написал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, 2022 год стал болезненным для Украины из-за полномасштабного вторжения ВС РФ, а для президента России Владимира Путина — "годом удручающих неудач". Столтенберг считает, что глава Кремля совершил две стратегические ошибки, распорядившись начать большую войну.

"Путин недооценил Украину. Он думал, что сможет взять Киев и обезглавить правительство в течение нескольких дней. По прошествии 10 месяцев украинский народ, ВСУ и руководство страны продолжают защищать свою родину с мастерством, мужеством и решимостью, которые вдохновляют весь мир. Десятки тысяч российских военнослужащих были ранены или убиты. Около 1 млн человек покинули Россию с начала года, многие — чтобы избежать призыва на войну, в которую они не верят. В результате этой войны Россия стала беднее и более изолированной", — подчеркнул генсек НАТО в своей колонке.

Более того, как считает Столтенберг, Путин допустил еще одну ошибку, когда недооценил единство Североатлантического Альянса. Несмотря на то, что военный блок не является стороной конфликта, союзники проявляют единую позицию по поставкам вооружения Украине и помощи в дальнейшей евроинтеграции Киева.

Отдельно Столтенберг в своей колонке упомянул предложение президента Владимира Зеленского вывести российские войска к Рождеству, что послужило бы толчком к завершению полномасштабной войны. Однако, подобная инициатива была отклонена Кремлем, а сегодняшние действия Москвы свидетельтствуют о том, что Россия планирует возобновить наступление в Украине и пытается взять паузу для перевооружения своих войск.

"Россияне стремятся получить больше оружия и боеприпасов от других авторитарных режимов, таких как Иран. Россия надеется заморозить войну, чтобы дать своим войскам возможность перегруппироваться, перевооружиться и попытаться начать новое наступление… Это Путин начал войну. Он может закончить ее сегодня, уйдя из Украины. Сейчас он не подает никаких признаков того, что стремится к реальному миру. Если Путин одержит победу в Украине — это станет сигналом для России и для других авторитарных режимов, что силой можно добиться того, чего они хотят. Это будет катастрофой для Украины. Но это также сделает весь мир более опасным, а всех нас — более уязвимыми", — подчеркнул генсек НАТО и заверил, что победа Украины в войне против России является приоритетом для Альянса.

Отметим, что в ноябре в Офисе президента предупреждали, что Россия, инициируя возобновление переговорного процесса, пытается добиться капитуляции Украины.

Также сообщалось, что МИД Великобритании предостерегло Украину от проведения переговоров с Россией.