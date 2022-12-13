"Не может быть речи": в Кремле ответили на предложение Зеленского о выводе ВС РФ на Рождество

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина должна признать аннексию четырех своих областей, ведь без этого не будет продвижения к мирному урегулированию.

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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на предложение президента Владимира Зеленского вывести российские войска из Украины на Рождество. Представитель Путина заявил, что об этом "не может быть и речи", сообщает российское издание "РБК".

Песков считает, что предложенные украинским президентом главам "Большой семерки" (G7) три шага к миру — "это три шага к продолжению боевых действий".

Кроме того, у Путина сообщили, что Украина должна признать аннексию четырех своих областей, ведь без этого не будет продвижения к мирному урегулированию.

"Украинской стороне необходимо принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время — у РФ появились новые субъекты. Появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях. Без учета этих новых реалий, какое-либо продвижение вперед невозможно", — заявил Дмитрий Песков.

Напомним, 12 октября Владимир Зеленский предложил России вывести свои войска из Украины на Рождество. По его словам, такой шаг Москвы докажет желание отказаться от агрессии, о чем в последнее время часто говорят в Кремле.

Кроме того, президент Украины обсудил формулу мира со своим коллегой Джо Байденом и предложил созвать глобальный саммит. По словам Зеленского, Запад воспринимает положительно его мирные инициативы и это вселяет оптимизм.