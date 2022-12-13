"Не може бути мови": у Кремлі відповіли на пропозицію Зеленського про виведення ЗС РФ на Різдво

Спікер Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Україна має визнати анексію чотирьох своїх областей, адже без цього не буде просування мирного врегулювання.

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Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков відповів на пропозицію президента Володимира Зеленського вивести російські війська з України на Різдво. Представник Путіна заявив, що про це "не може бути мови", повідомляє російське видання "РБК".

Пєсков вважає, що запропоновані українським президентом главам "Великої сімки" (G7) три кроки до миру — "це три кроки до продовження бойових дій".

Крім того, Путін повідомив, що Україна має визнати анексію чотирьох своїх областей, адже без цього не буде просування до мирного врегулювання.

"Українській стороні необхідно брати до уваги ті реалії, які склалися за весь цей час — в РФ з'явилися нові суб'єкти. З'явилися вони внаслідок референдумів, які пройшли на цих територіях. Без урахування цих нових реалій, будь-яке просування вперед неможливе", — заявив Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, 12 жовтня Володимир Зеленський запропонував Росії вивести свої війська з України на Різдво. За його словами, такий крок Москви доведе бажання відмовитись від агресії, про що останнім часом часто говорять у Кремлі.

Крім того, президент України обговорив формулу миру зі своїм колегою Джо Байденом і запропонував скликати глобальний саміт. За словами Зеленського, Захід позитивно сприймає його мирні ініціативи і це вселяє оптимізм.