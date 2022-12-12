Формула миру: Зеленський запропонував РФ вивести війська з України на Різдво

За словами глави держави, Росія може хоча б спробувати довести усьому світу, що вона здатна відмовитися від агресії, про що останнім часом заговорили в Москві.

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Президент України Володимир Зеленський під час виступу перед лідерами країн-учасників G7 12 грудня запропонував керівництву РФ вивести свої війська на Різдво, щоб довести своє бажання відмовитися від агресії, про що останнім часом часто говорять у Москві. Текст виступу глави держави опубліковано на сайті Офісу президента.

За словами Зеленського, мільярди людей на планеті відзначають Різдво Христове, і в ці святкові дні думають про мир. Тому якщо Росія хоче довести, що вона здатна відмовитися від агресії, вона може здійснити конкретний крок до дипломатичного врегулювання, почавши виводити свої війська з України.

"Я пропоную Росії хоча б спробувати довести, що вона здатна відмовитися від агресії. Було б правильно саме на це Різдво розпочати виведення російських військ із міжнародно визнаної території України. Якщо Росія здійснить виведення військ із України, то цим буде забезпечено й надійне припинення бойових дій", — сказав український лідер.

Глава держави заявив, що він також не бачить причин, через які Росія не може вивести війська зараз, оскільки рано чи пізно це станеться. Але в будь-якому випадку, зазначив Зеленський, незважаючи на відповідь Москви, Україна разом із рештою вільного світу має зберігати ініціативу, як це було протягом усього нинішнього року, починаючи з 24 лютого.

"Я не бачу причин, чому Росії не зробити б це зараз, на Різдво. Відповідь із Москви покаже, чого там насправді хочуть: чи подальшого протистояння зі світом, чи нарешті завершення агресії. Той, хто приніс війну, винен її забрати", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у шоу "Мій наступний гість не потребує представлення" розповів про свої подальші плани після закінчення війни. За його словами, він навіть не замислюється над тим, чи буде він надалі президентом України, але перемогу над Росією він точно застане як глава української держави.

Також Зеленський у ході інтерв'ю для шоу Девіда Леттермана заявив, що Путін надто боїться смерті, щоб вдатися до використання ядерної зброї проти України. Бажання Путіна — жити помітно, наголосив український президент.