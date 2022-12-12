"Боїться смерті та любить життя": Путін не готовий до ядерної ескалації, — Зеленський (відео)
В інтерв'ю для шоу Netflix Зеленський заявив, що Путін приймає гостей за довгим столом, бо боїться заразитися коронавірусною інфекцією або чимось подібним. Епізод знімали на станції київського метрополітену "Майдан Незалежності".
Президент країни-агресора Володимир Путін любить життя і боїться смерті, тому малоймовірно, що він вдасться до ядерної зброї в Україні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Девіду Леттермана для спецвипуску шоу Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення".
Зеленський сказав, що бажання Путіна жити помітне.
"Дуже любить це життя. Він навіть сидить за довгим столом, боїться захворіти на ковід або на щось ще, — сказав президент, — це говорить про те, що він боїться смерті та любить життя".
Тому, за словами Зеленського, він не впевнений, що Путін наважиться на ядерний удар, оскільки після ядерної ескалації інші країни можуть здійснити щодо нього "певні кроки".
Під час бесіди з американським журналістом Зеленський також назвав окупацію ЗАЕС серйозною ядерною загрозою, що загрожує небезпечними наслідками.
"Зйомки проводилися в Києві через кілька місяців після того, як Збройні сили України вигнали російські війська з Київської області та через тижні після обстрілу Києва ракетами і дронами", — пояснив Леттермана в анонсі інтерв'ю із Зеленським.
Сам епізод знімали у найбезпечнішому місці столиці, на глибині 90 метрів під землею станції метрополітену "Майдан Незалежності".
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