Допомагав окупувати Херсонську область: ексвійськового України відправили за ґрати (фото)

Гранатометник, який раніше служив у Криму в лавах ЗСУ, у 2014 році перейшов на бік РФ, а в 2022 році допомагав російським військовим окупувати Херсонську область.

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Колишнього гранатометника, який служив у ЗСУ в Криму, засудили на 13 років позбавлення волі за державну зраду та дезертирство. Про це УНН повідомили в Офісі генпрокурора України.

За даними слідства, у березні 2014 року під час окупації АР Крим і Севастополя ЗС РФ колишній гранатометник військової частини зламав присягу на вірність українському народу. Він відмовився виконати наказ про передислокацію військової частини з півострова та вступив на службу до Збройних сил Російської Федерації.

За вісім років, 25 лютого 2022 року, чоловік повернувся на територію України в складі окупаційних військ, які увійшли на територію Херсона та Херсонської області.

29 серпня 2022 року під час бойових дій на лінії безпосереднього збройного зіткнення колишнього українського військового взяли в полон.

За підтримкою публічного звинувачення Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері колишнього військовослужбовця ЗСУ було визнано винним у скоєнні злочинів.

[ + – ] Колишнього українського військового визнали винним у державній зраді Фото: Офис генпрокурора

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували під Бахмутом православного вчителя з "Групи Вагнера". Завербованого викладача гімназії Олександра Сухорукова за участь у бойових діях було тричі нагороджено.

Як уже писав Фокус, під Бахмутом загинув колаборант із Куп'янська, який розбив герб України. 18-річний хлопець помер від влучання осколка в серце. Після звільнення Куп'янська Ілля Гаманін приєднався до ЗС РФ.