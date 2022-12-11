ЗСУ ліквідували під Бахмутом православного вчителя з "Групи Вагнера" (фото)

Завербованого викладача гімназії Олександра Сухорукова за участь у бойових діях було тричі нагороджено.

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ЗСУ ліквідували ще одного бійця, який воював у російській "Групі Вагнера". Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у своєму Telegram-каналі.

Цим окупантом виявився вчитель православної гімназії при РПЦ Олександр Сухоруков, який вступив до лав російської "Групи Вагнер" і був убитий військовими ЗСУ в результаті боїв під Бамутом.

[ + – ] ЗСУ ліквідували ще одного бійця, який воював у російській приватній військовій компанії "Вагнер" Фото: Facebook

Російський окупант за час участі в бойових діях встиг здобути три нагороди, серед яких "Орден мужності", а також нагороди "Групи Вагнер": хрест "За відвагу та мужність", хрест "За кров і хоробрість" та "Окопний хрест".

[ + – ] Російський окупант за час участі в бойових діях встиг здобути три нагороди, серед яких "Орден мужності", а також хрест "За відвагу та мужність", хрест "За кров і хоробрість" та "Окопний хрест" Фото: Facebook

"Вчитель православної гімназії читець Олександр Сухоруков почув голос згори і вирішив вступити у ПВК "Дембель" (Вагнер). За традицією успішно демобілізовано", — написав Штефан.

Як повідомляється на сайті телекомпанії "МІГ ТВ" з міста Ноябрська, (Ямало-Ненецький автономний округ Росії) Олександр Сухоруков був учителем місцевої православної гімназії. Виявляється, він загинув ще 2 листопада в боях за Бахмут, але його ще навіть не поховали і про те, коли це станеться, ще не відомо.

Як уже писав Фокус, під Бахмутом загинув колаборант із Куп'янська, який розбив герб України. 18-річний хлопець помер від попадання осколка в серце. Після звільнення Куп'янська Ілля Гаманін приєднався до ЗС РФ.

Також Фокус писав про те, що кожен найманець із "ПВК Вагнера" щодня вистрілює по українцям 2000 набоїв, намагаючись захиститися від стрімкого українського контрнаступу.

Як уже писав Фокус, дезертир, який стріляв у російських поліцейських, виявився бійцем ПВК "Вагнер". Чоловік заявив, що воював в Україні, але відстав від групи та опинився в Росії. Він зізнався, що хотів убити українців, якими виявились поліцейські у цивільному.