ВСУ ликвидировали под Бахмутом православного учителя из "Группы Вагнера" (фото)

Завербованный преподаватель гимназии Александр Сухоруков за участие в боевых действиях был трижды награжден.

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ВСУ ликвидировали еще одного бойца, который воевал в российской "Группе Вагнера". Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в своем Telegram-канале.

Этим оккупантом оказался учитель православной гимназии при РПЦ Александр Сухоруков, который вступил в ряды российской "Группы Вагнер" и был убит военными ВСУ в результате боев под Бамутом.

[ + – ] ВСУ ликвидировали еще одного бойца, который воевал в российской частной военной компании "Вагнер" Фото: Facebook

Российский оккупант за время участия в боевых действиях успел получить три награды, среди которых "Орден мужества", а также награды "Группы Вагнер": крест "За отвагу и мужество", крест "За кровь и храбрость", и "Окопный крест".

[ + – ] Российский оккупант за время участия в боевых действиях успел получить три награды, среди которых "Орден мужества", а также крест "За отвагу и мужество", крест "За кровь и храбрость", и "Окопный крест" Фото: Facebook

"Учитель православной гимназии чтец Александр Сухоруков услышал голос свыше и решил вступить в ЧВК "Дембель" (Вагнер). По традиции успешно демобилизирован", — написал Штефан.

Как сообщается на сайте телекомпании "МИГ ТВ" из города Ноябрьска, (Ямало-Ненецкий автономный округ России) Александр Сухоруков был учителем местной православной гимназии. Оказывается он погиб еще 2 ноября в боях за Бахмут, но его еще даже не похоронили и о том, когда это произойдет еще не известно.

Как уже писал Фокус, под Бахмутом погиб коллаборант из Купянска, разбивший герб Украины. 18-летний парень умер от попадания осколка в сердце. После освобождения Купянска Илья Гаманин присоединился к ВС РФ.

Также Фокус писал о том, что каждый наемник из "ЧВК Вагнера" ежедневно выстреливает по украинцам 2000 патронов, пытаясь защититься от стремительного украинского контрнаступления.

Как уже писал Фокус, стрелявший в российских полицейских дезертир оказался бойцом ЧВК "Вагнер". Мужчина заявил, что воевал в Украине, но отстал от группы и оказался в России. Он признался, что хотел убить украинцев, которыми оказались полицейские в гражданском.