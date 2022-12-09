Каждый наемник из "ЧВК Вагнера" ежедневно выстреливает по украинцам 2000 снарядов, — СМИ

По словам Ребекки Коффлер, экс-руководителя Разведывательного управления США, на востоке Украины идет кровавая бойня. Некоторые российские военные будут умирать от переохлаждения, потому что их военная форма не защищает от зимних холодов.

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Каждый наемник из "ЧВК Вагнера" ежедневно выстреливает в сторону защитников Украины по 2000 снарядов, пытаясь защититься от стремительного украинского контрнаступления. Об этом сообщает Fox News.

"Группа Вагнера" пытается удержать позиции на Донбассе под натиском атак Вооруженных сил Украины, которые отвоевывают захваченные территории. В тяжелых боях амуниция расходуется пугающе быстрыми темпами, отмечают журналисты, со ссылкой на данные аналитиков из "Института изучения войны". В отчете ISW подробное описывалось, что украинские военные пытались взять под контроль позиции к югу от города Бахмут, а россияне атаковали сам город.

О боестолкновениях сообщалось и в районе Херсона, где украинские силы беспрерывно атаковали позиции россиян вокруг города.

Российским войскам, ко всему прочему, придется столкнуться со сложными погодными условиями, поскольку, по некоторым данным, военнослужащим РФ не хватает зимнего обмундирования.

"Ясно одно: на востоке Украины идет кровавая бойня, и российские военные недостаточно экипированы для ведения войны в зимних условиях, — пояснила Ребекка Коффлер, экс-руководитель Разведывательного управления США. — Некоторые из них умрут от переохлаждения, потому что их военная форма не защищает от зимних холодов".

Напомним, что, по словам командира подразделения ВСУ, тактика российских войск в Бахмуте состоит в том, чтобы гнать вперед этих бедных людей, которых приходится уничтожать бойцам ВСУ.

Ранее Фокус сообщал о "Мясорубке" в Бахмуте, где бойцы ВСУ сражаются с наемниками из "ЧВК" и сложными погодными условиями. Боец 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Данила заявил, что у россиян в районе Бахмута нет шансов, несмотря на все залпы ракет и попытки "забросать мясом" защитников города.