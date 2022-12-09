Кожен найманець із "ПВК Вагнера" щодня вистрілює по українцях 2000 набоїв, — ЗМІ

За словами Ребеки Коффлер, екскерівниці Розвідувального управління США, на сході України йде кривава бійня. Деякі російські військові помиратимуть від переохолодження, тому що їхня військова форма не захищає від зимових холодів.

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Кожен найманець із "ПВК Вагнера" щодня вистрілює у бік захисників України по 2000 набоїв, намагаючись захиститися від стрімкого українського контрнаступу. Про це повідомляє Fox News.

"Група Вагнера" намагається утримати позиції на Донбасі під натиском атак Збройних Сил України, які відвойовують захоплені території. У важких боях амуніція витрачається швидкими темпами, зазначають журналісти, з посиланням на дані аналітиків з "Інституту вивчення війни". У звіті ISW докладне описувалося, що українські військові намагалися взяти під контроль позиції на південь від міста Бахмут, а росіяни атакували саме місто.

Про зіткнення повідомлялося і в районі Херсона, де українські сили безперервно атакували позиції росіян навколо міста.

Російським військам, до того ж доведеться зіткнутися зі складними погодними умовами, оскільки, за деякими даними, військовослужбовцям РФ не вистачає зимового спорядження.

"Зрозуміло одне: на сході України йде кривава бійня, і російські військові недостатньо екіпіровані для ведення війни в зимових умовах, — пояснила Ребека Коффлер, екскерівниця Розвідувального управління США. — Деякі з них помруть від переохолодження, тому що їхня військова форма не захищає від зимових холодів”.

Нагадаємо, що, за словами командира підрозділу ЗСУ, тактика російських військ у Бахмуті полягає в тому, щоб гнати вперед цих бідних людей, яких доводиться знищувати бійцям ЗСУ.

Раніше Фокус повідомляв про "М'ясорубку" в Бахмуті, де бійці ЗСУ борються з найманцями з "ПВК" та складними погодними умовами. Боєць 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила заявив, що росіяни в районі Бахмута не мають шансів, попри всі залпи ракет і спроби "закидати м'ясом" захисників міста.