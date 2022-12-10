Воевал в ВС РФ: под Бахмутом погиб коллаборант из Купянска, разбивший герб Украины (видео)

18-летний парень умер от попадания осколка в сердце во время оказаний экстренной медицинской помощи раненому сослуживцу.

Related video

Российский коллаборант из Купянска Харьковской области Илья Гаманин после освобождения города украинскими военными в сентябре присоединился к российским войскам и погиб в битве за Бахмут Донецкой области. Об этом рассказали в пророссийском "молодежном движении" Харьковской области "Время Первых", главой которого был Гаманин.

Сообщается, что парень якобы записался добровольцем в "армейский корпус ЛНР" и погиб 24 ноября, но об этом сообщили только сегодня.

Причина смерти коллаборанта — попадание осколка в сердце во время оказания экстренной медицинской помощи раненому сослуживцу. Ему было 18 лет.

Чем "прославился" Гаманин?

Отметим, что бывший студент медицинского колледжа в Купянске во время оккупации российскими войсками Харьковской области совместно с пособниками разбил герб Украины на доме культуры в селе Петропавловка. Кроме того, он раздавал интервью российским СМИ, где рассказывал, что поддерживает действия России.

"Подозреваемый и еще один человек поднялись на автокране к фасаду здания и начали бить молотком по государственному символу. После этого подозреваемый с особым цинизмом бросал части герба на землю, "хвастаясь" своими действиями на камеру", — рассказали тогда в Офисе Генпрокурора.

Ему было выдвинуто подозрение в надругательстве над государственными символами Украины — ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 6 декабря в оккупированном Донецке во время артиллерийского обстрела погибла коллаборантка Мария Пирогова. Известно, что погибшая — дочь директора так называемого "департамента информационной политики ДНР" Майи Пироговой.

Ранее, 22 ноября СМИ писали, что ВС РФ сжигали тела погибших сослуживцев на свалке в Херсоне. Жители города рассказали, что видели как к полигону приезжали грузовики с черными мешками, которые затем сжигали.