ВС РФ сжигали тела погибших сослуживцев на свалке в Херсоне, — The Guаrdian (фото)

Жители города рассказали, что видели как к полигону приезжали грузовики с черными мешками, которые затем сжигали. После этого в воздух поднималось большое облако дыма с запахом горящей плоти.

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Российские военные во время оккупации Херсона выбрасывали и сжигали тела своих погибших сослуживцев на местной свалке. Об этом рассказали жители освобожденного областного центра в интервью The Guardian.

По их словам, летом им запретили подходить к свалке, она была оцеплена оккупационными войсками, чтобы отгородить "от любопытных глаз". Херсонцы сообщают, что видели, как к месту подъезжали российские открытые грузовики с черными мешками, которые затем поджигали. После этого в воздух поднималось большое облако дыма с ужасающим запахом горящей плоти.

"Когда я почувствовала запах этого дыма, меня затошнило… Пахло палеными волосами, и знаете, еще пахло так, как у стоматолога, когда вам сверлят зуб перед тем, как поставить пломбу. И дым был такой густой, что соседнего здания не было видно", — рассказала 60-летняя женщина, проживающая возле полигона.

Жители считают, что таким образом россияне избавлялись от тел своих собратьев, погибших во время ожесточенных боев с украинской армией в летние дни.

"Каждый раз, когда наша армия обстреливала там русских, они вывозили останки на свалку и сжигали", — говорит жительница Херсона.

45-летняя Светлана, которая вместе со своим мужем Александром годами возит мусор на свалку на своем грузовике, рассказала, что на въезде был установлен российский блокпост.

"Однажды мы с мужем приехали не в то время. Мы пришли сюда, пока они занимались своими "делами", и они сильно ударили моего мужа дубинкой по лицу. Останков я не видела, они похоронили все, что осталось", — сказала она.

Работники полигона сообщили, что ВС РФ выбрали место на самой изолированной стороне мусорного полигона. Сейчас туда невозможно попасть по соображениям безопасности. Водитель грузовика, работавший на полигоне, не исключает, что россияне могли заминировать территорию или оставить неразорвавшиеся устройства.

В издании отмечают, что десятки жителей Херсона подтвердили историю о захоронении и сжигании погибших российских солдат на местной свалке. Однако украинские власти заявили, что не могут комментировать, расследуются ли эти утверждения.

"Нас не интересуют захоронения врага. Нас интересует нахождение тел украинцев, замученных, убитых и захороненных в братских могилах здесь, на Херсонщине", — сказал неназванный херсонский чиновник.

Напомним, 19 ноября СМИ писали, что сотни человек были задержаны российскими военными и пропали без вести в Херсоне. Исследователи также выявили 12 мест содержания и допросов в Херсоне и Крыму.

7 ноября командование группировки войск ВСУ "Восток" сообщило, что ВС РФ ежедневно теряют до 100 убитых в боях за Бахмут. Похожие потери среди личного состава также фиксируются на Авдеевском направлении, а также в районе Кременной и Сватово.