Сотни человек были задержаны российскими оккупантами и пропали без вести в Херсоне, — Reuters

Исследователи также выявили 12 мест содержания и допросов в Херсоне и Крыму. Свидетели рассказали, что их пытали электрошоком, имитацией казни и избиениями.

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В Херсоне в период с марта по октябрь задокументированы задержания и исчезновения 226 человек четверть из которых предположительно подвергались пыткам, а пятеро умерли в заключении или вскоре после этого. К такому выводу пришли ученые из Лаборатории гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения, пишет Reuters.

Натаниэль Рэймонд, исполнительный директор лаборатории, сказал, что отчет подтверждает предупреждения Соединенных Штатов накануне конфликта о том, что Россия использует заранее составленные списки для захвата и уничтожения против гражданских лиц.

"Это самое сильное доказательство того, что это происходит", — сказал Рэймонд.

В отчете, основанном на открытых источниках информации, говорится, что большинство из указанных 226 человек были задержаны российскими военными или ФСБ. Исследователи процитировали несколько источников, которые заявили, что у российских сил безопасности есть списки имен целевых лиц и автомобильных номеров, а также другая информация.

Издание пишет, что некоторые источники в отчете не были указаны для их же защиты. Исследователи также выявили 12 мест содержания и допросов в Херсоне и Крыму.

В отчете говорится, что не менее 55 зарегистрированных задержаний или исчезновений связаны с утверждениями о пытках, включая избиение, инсценировку казни, электрошок и пытки родственников.

Также, как пишут журналисты, в отчете приводятся свидетельства нескольких свидетелей о том, что их пытали, чтобы узнать информацию о позициях украинских частей. Другие заявили, что их допрашивали о руководстве движениями протеста или оппозиционными группами.

В докладе говорится, что среди задержанных или пропавших без вести были 60 государственных служащих, а также 32 человека, которые идентифицировали себя как крымские татары.

Ранее Фокус писал, что журналисты WP рассказали о подполье, которое помогло освободить Херсон. По словам анонимного сотрудника спецслужб Украины, некоторых бойцов и членов сопротивления начали готовить еще до начала полномасштабной войны с Россией.

Еще напомним, что Россия распространяет слухи о массовом убийстве пленных. Военные эксперты утверждают, что оккупанты были убиты при попытке напасть на солдат ВСУ во время сдачи в плен, а Россия продвигает в СМИ версию о том, что украинские защитники казнили военнопленных.

Также сообщалось, что у Великобритании из-за войны в Украине начали заканчиваться снаряды. Официальный Лондон уже направил компании-производителю боеприпасов письмо с требованием увеличить производство необходимых снарядов.